El conseller d’Educació va pagar de la caixa fixa de la Generalitat Valenciana 3.000 euros en àpats en els seus primers tres mesos en el càrrec

El conseller d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana va pagar en el seu primer trimestre en el càrrec fins a 3.000 euros en dinars i sopars grupals a càrrec de la caixa fixa. Els àpats, una vintena en els mesos d’agost, setembre i octubre, a penes es justifiquen com a “dinar de treball”, sense més concreció, i sense una translació en l’agenda de José Antonio Rovira que figura en el Portal de Transparència.

Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es, en el primer trimestre del Govern del PP i Vox consten un parell de dinars o sopars per setmana, en què el titular d’Educació convida diferents persones. Els imports oscil·len de 100 euros a 495, amb un parell d’excepcions a la baixa. Per comensal, hi ha despeses entre 20 i 50 euros. En algunes ocasions hi ha dos convidats, en altres ascendeix a 14, i les més habituals són de 4, 5 o 6 persones.

Una de les més copioses es produeix just una setmana després de la presa de possessió de Rovira al capdavant d’Educació. El 26 de juliol el conseller va pagar de la caixa fixa un dinar per a 10 persones per valor de 495 euros en un restaurant pròxim a la seu d’Educació. Aquest dia no figura cap reunió o trobada en l’agenda, si bé és cert que en les primeres setmanes de Govern a penes es van recollir convocatòries en el Portal de Transparència. En aquest restaurant figuren altres pagaments per un import de 148 euros i quatre més entre 200 i 300 euros, sense indicar l’hora en el tiquet.

Una altra convidada, a càrrec del compte de la conselleria, es produeix el 19 d’octubre, en què es registra la factura d’un sopar per a 14 persones en un bar de tapes en el barri del Carme, per un cost de 260 euros. Aquesta vesprada, l’agenda del conseller només indica: Recepció de l’MHP –el Molt Honorable President– als ministres d’Afers Exteriors-Comerç de la Unió Europea, que va ser una trobada organitzada per Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat. El sopar es va produir a pocs metres. És, a més, la primera factura del local de restauració en qüestió. El 4 d’octubre es paga un sopar en el barri de la Petxina per a 4 persones per import de 90 euros. Va ser el dia de la seua compareixença en les Corts Valencianes per a explicar els problemes amb les adjudicacions de docents en l’inici de curs.

L’excepció a la baixa és un dinar en la cafeteria de les Corts Valencianes, per valor de 20 euros per a tres comensals, també pagat amb la caixa fixa. El menú està al voltant els set euros per cap, un preu similar al de la cafeteria de la Conselleria d’Educació. Segons la justificació de tots aquests dinars i sopars, que respon a una pregunta escrita de Compromís, les despeses es justifiquen habitualment com a “dinar de treball del conseller” més els comensals en qüestió, a qui no s’identifica. Tampoc en l’agenda pública del conseller figuren aquestes trobades de faena. Les lleis de transparència i els codis de bon govern posen l’accent en la conveniència de publicar les trobades de faena, també amb lobbies i grups d’influència.

El decret que regula la caixa fixa permet que aquesta s’empre per a “les despeses periòdiques o repetitives, com les referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de característiques similars”. L’ús d’aquests recursos sempre resulta controvertit, atesa la seua opacitat; són despeses que no tenen fiscalització prèvia.

En els últims governs del PP, amb majoria absoluta, la regulació permetia que la caixa fixa arribara un 12% del total dels crèdits inicials del capítol de despeses corrents en els pressupostos de cada conselleria o organisme autònom. Amb el Govern del PSPV, Compromís i Unides Podem, el límit es va rebaixar fins a un 7%, d’acord amb la norma estatal, i s’especifica que no es poden fer pagaments de més de 5.000 euros per aquest sistema. En els sis mesos de Govern, segons el Portal de Transparència, Rovira va rebre 36.000 euros entre salari base i complements.