Feijóo càrrega durament contra l'amnistia i busca socialistes que diguen “ja n'hi ha prou” per a impedir la investidura de Sánchez

Només 72 hores després que el PSOE rubricara el seu acord amb Esquerra per a fer president Pedro Sánchez i possibilitar la reedició del Govern dels socialistes amb Sumar -a l'espera de que Puigdemont done finalment el 'sí que vull' de Junts-, el Partit Popular ha portat la seua 'gira' contra l'amnistia a València (es tracta de la tercera parada de la tournée de Feijóo per Espanya després de les celebrades a Màlaga i Toledo el mes d'octubre passat) en un acte que tenia com a lema 'En defensa de la igualtat de tots els espanyols'. Mentre la militància socialista ha donat el seu suport majoritari als pactes que s'estan negociant amb els independentistes, el líder del PP, que esta mateixa setmana ha acusat Sánchez de portar a Espanya al “precipici constitucional”, busca retardar al màxim l'aprovació de l'eventual llei d'amnistia al Senat, on els populars tenen majoria absoluta.

En la plaça dels Furs de la capital valenciana, amb les emblemàtiques Torres de Serrans de fons i amb l'alcaldessa de València, María José Catalá, i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, com a teloners, Feijóo ha comentat davant una multitud entregada a la causa que enarborava banderes espanyoles: “Moltes gràcies per vindre a defensar la llibertat, perquè nosaltres podem passejar pel carrer”. “Ningú és més que ningú, per molt que un grapat de vots siga decisiu en el Congrés dels Diputats. Ningú ens arrabassarà els nostres drets, la nostra llibertat, la nostra dignitat i la nostra igualtat”, ha sentenciat el líder del Partit Popular.

“Defensarem a Espanya des del Senat, i no deixarem passar una, i ho farem des del Congrés, perquè hem guanyat les eleccions i som el grup majoritària. I defensarem a Espanya des de totes les instàncies judicials i totes les institucions europees, i serem al carrer al costat de les majories i enfront de les minories”, assegurava Feijóo mentre la multitud congregada a València corejava: “Pedro Sánchez, a presó!”.

Núñez Feijóo, que ha tingut una 'relliscada' quan ha dit que el PP és l'únic partit que “només governa quan gana”, oblidant com van arribar en poder José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno que, entre altres mandataris, van aconseguir arribar a l'alcaldia de Madrid o les presidències de la Comunidad de Madrid o Andalusia en virtut a acords postelectorals després de perdre les eleccions, ha reivindicat el triomf del Partit Popular en les passades eleccions i, per tant, el seu dret a governar.

El líder del PP ha advertit al socialista que haurà de “respondre davant les urnes” el “disbarat democràtic sense límits” de les seues cessions als partits independentistes catalans: “La seua presidència serà el no-res, però Espanya seguirà i el Partit Socialista serà el no-res”, ha augurat després d'acusar Sánchez d'“usurpar la història del PSOE a Espanya”. El dirigent popular ha acusat el candidat socialista de cedir a les exigències dels partits segregacionistes: “Sempre hi ha hagut partits independentistes, però mai els hem deixat sobrepassar les línies: la diferència és Pedro Sánchez. Hi ha una part que exigeix i no es mou ni un mil·límetre, i una altra que cedeix”.

Feijóo ha proclamat: “Tornarem a recompondre la història d'Espanya i tornarem a dir que el parèntesi de Pedro Sánchez l'ha tancat el poble espanyol”. “Els espanyols de segona no ens quedarem quiets”, ha afegit, i ha retret als militants socialistes que avalaren els pactes amb altres partits per a la investidura. “És que no hi ha cap socialista a Espanya que no depenga de la nòmina mensual del Partit Socialista. És que no hi ha cap socialista que diga ja n'hi ha prou”, s'ha preguntat el líder popular, qui ha fet una crida perquè, “si hi ha algun socialista d'estos, que ho demostre amb fets”.

Carlos Mazón, en la seua intervenció, ha volgut denunciar que amb l'amnistia s'“humilia” a la Constitució, a Espanya i al rei: “No ho tolerarem”, un missatge que ha sigut rebut amb els càntics de 'Jo soc espanyol'. “Necessitem la llibertat i la concòrdia en la Moncloa”, ha dit Mazón en referència a Alberto Núñez Feijóo.

María José Catalá, per part seua, acompanyada pels crits de “Puigdemont a presó”, sentenciava: “Els que som ací som els que estem en el costat correcte de la història d'Espanya. L'altre costat és el de la indignitat”, per a afegir un missatge als socialistes: “Heu perdut la dignitat. No podeu anar pel carrer amb el cap alçat”.