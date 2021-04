El Govern valencià aprova en tres mesos 69 milions d’euros en ajudes a les empreses hostaleres viables abans de la pandèmia

El Govern Valencià ha autoritzat ja 69 milions d’euros en préstecs i ajudes directes a l’hostaleria procedents de les ajudes del Pla Resistir, anunciat la segona setmana de gener coincidint amb les restriccions per a frenar la tercera onada de la COVID-19. El pagament correspon a l’aprovació de més d’un miler de les 4.000 sol·licituds rebudes i s’emmarca en la línia Horeca, una de les línies de préstecs subvencionats per l’Institut Valencià de Finances per a les empreses viables amb anterioritat a la pandèmia.

L’ajuda mitjana als establiments és de 66.051 euros i la màxima de 140.500 euros i s’orienta a autònoms, pimes i micropimes dels sectors de l’hostaleria, la restauració, el turisme i l’oci dins del pla de xoc Resistir. La línia bonifica –és a dir, eximeix de la devolució– fins un 30% del préstec sol·licitat al banc públic de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa cada empresa podrà rebre fins a 16.000 euros que no haurà de tornar. El total de les sol·licituds tramitades fins hui, segons el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, és de 220 milions d’euros i l’executiu prepara una ampliació del crèdit arran de l’afluència de peticions, atés que el total previst era de 50 milions d’euros en la línia Horeca.

L’objectiu de les línies de crèdits bonificats és garantir la supervivència dels negocis mitjançant la injecció de liquiditat “i el manteniment dels llocs de treball, com el reforç de la solvència de les empreses, perquè després de la pandèmia es troben en les condicions òptimes per a continuar finançant-se a través de la banca comercial”, ha indicat Soler en les Corts Valencianes. “A diferència de l’ús nefast que se li va donar en el passat, l’IVF s’ha convertit ara en un autèntic instrument financer al servei de tots els valencians i valencianes, especialment en un moment com l’actual, i en una eina decisiva per a la supervivència de moltes empreses”, ha afegit el conseller.

El pla Resistir, acordat amb la patronal i els sindicats al gener, va tindre una dotació inicial de 340 milions d’euros, ampliada fa poc a 400 milions, i s’orienta a minimitzar els danys i a reactivar els sectors econòmics més afectats per les restriccions derivades de la pandèmia. Les empreses poden sol·licitar ajudes en les diferents línies habilitades, que preveuen cessaments d’activitat, ERTO i altres pèrdues econòmiques.

El pla de xoc se suma a les ajudes aprovades durant 2020 fora del pressupost, que va quedar obsolet en el primer trimestre de l’any a causa de la crisi sanitària i econòmica i es va esmenar amb transferències de crèdit. L’any passat, segons les dades que el conseller d’Hisenda va aportar en les Corts Valencianes, l’executiu autonòmic va aportar 223 milions d’euros en ajudes directes als sectors més afectats per la crisi i pels tancaments.

Els establiments turístics podran rebre fins a 3.500 euros per negoci, ampliable a 4.000 per a les empreses afiliades a programes de promoció turístics. Aquesta línia se suma al paquet d’ajudes que Turisme va concedir el 2020 destinada als festivals de música i els establiments d’intermediació turística, com les agències, que tenien una dotació per empresa de 2.500 euros. En aquest sector s’han tramitat més de 4.000 expedients en tres setmanes.

L’oci nocturn, sector que es va manifestar dimarts davant del Palau de la Generalitat Valenciana, compta amb una línia exclusiva d’ajudes, atés que la restricció de la mobilitat nocturna ha deixat la seua activitat en espera durant tot l’any. Hisenda ha tramitat 1.135 expedients de pubs, sales de festa i discoteques, que rebran fins a 7.000 euros en el cas dels pubs i fins a 28.500 euros en el cas de les discoteques i les sales de festes. El compromís de l’Agència Valenciana de Turisme és completar els pagaments d’aquestes ajudes entre finals d’abril i maig, segons ha manifestat Soler en una compareixença en les Corts Valencianes. Els terminis per a sol·licitar les ajudes van véncer fa poques setmanes: el 22 de març per als allotjaments turístics, el 2 d’abril per als locals d’oci nocturn.