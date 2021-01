El Govern valencià preveu duplicar la compra d’habitatge públic amb l’adquisició de 650 pisos el 2021

El Govern valencià preveu comprar 650 habitatges el 2021 per incorporar-los al parc públic amb una inversió de 36 milions d’euros. La xifra suposa duplicar l’adquisició d’habitatges del 2020, que va ser de 321, per als quals va invertir 14 milions d’euros, mentre que el 2019 se’n van adquirir 51, amb una despesa de 3,6 milions d’euros.

La Conselleria d’Habitatge, que dirigeix el vicepresident segon de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), té tres mecanismes per a incorporar habitatges al parc públic: la compra per concurs –mecanisme habitual en l’Administració–, la compra directa i la compra mitjançant el dret de tanteig i retracte, una fórmula que permet intervindre operacions immobiliàries per prioritzar el sector públic.

El decret que permet exercir el dret de tanteig i retracte és un dels orgulls del vicepresident segon, malgrat que la fórmula legal ja existia abans que ell hi arribara. De fet, el 2019 ja es van adquirir 10 habitatges amb aquesta via. El 2020, quan es va modificar el decret per dotar-lo d’agilitat, la xifra es va multiplicar fins als 216 a través d’aquest dret. El seu exercici permet adquirir habitatges molt més barats que amb la compra directa, ja que es poden intervindre operacions en què bancs, immobiliàries o altres agents es ‘desfan’ de paquets complets. La setmana passada, el departament de Dalmau s’enorgullia d’haver adquirit dos habitatges per un euro i un tercer a 29, que anaven a vendre’s d’una entitat financera a un fons d’inversió, valorats entre 38.000 i 48.000 euros, a la baixa.

Les previsions de vicepresidència parteixen de l’informe de l’Observatori de l’Hàbitat, que es basen d’haver triplicat les ofertes l’any passat. Per tanteig i retracte, “considerant que s’aniran donant oportunitats durant l’any sencer”, es preveu incorporar 400 habitatges; 130 habitatges més per compra directa i 120 per concurs.

L’informe recorda l’estat pèssim en què estava el parc públic de la Generalitat Valenciana durant l’última dècada, amb governs del PP. El 2007, indica, es tenien 35.000 habitatges, mentre que el 2019, última data amb cens tancat, a penes arribaven a 12.572. D’aquesta xifra, gairebé 500 necessitaven rehabilitació, tasca que va ocupar bona part dels esforços de l’exconsellera socialista Maria José Salvador. 532 d’aquests habitatges estan pendents d’alguna rehabilitació per a posar-los en ús.