L’alcalde de Catarroja prepara accions legals contra un sindicat policial per assetjament

L’Ajuntament de Catarroja ultima una denúncia contra dos delegats d’un sindicat policial en el municipi per assetjament cap a l’alcalde. El regidor de Compromís en la localitat de l’Horta Sud, Jesús Monzó, ha sigut sancionat dues vegades en l’últim mes per infringir les normes sanitàries i assegura que l’última sanció no correspon amb cap falta i relata fets que no van passar.

El Sindicat Professional de Policia Local i Bombers, a què pertanyen els dos agents, ha respost a les acusacions d’assetjament de la corporació local anunciant la sol·licitud d’un acte de conciliació, el pas previ a la querella contra l’alcalde de la localitat, una comunicació de què l’Ajuntament assegura no tindre constància. El sindicat denuncia un “tracte deplorable” de l’ajuntament i “acusacions greus” de Monzó, a qui ha acusat de “mesclar una vegada més el seu incompliment de les normes per a evitar la COVID-19 amb temes laborals i sindicals que no tenen res a veure amb la seua segona denúncia per part de la Policia Local”.

L’alcalde va ser sancionat al gener quan una parella va acudir al domicili en què resideix amb el seu marit a donar un regal d’aniversari. En aquest moment les reunions de no convivents estaven limitades pel decret de Sanitat per a pal·liar la COVID-19. Setmanes després, un dels agents va acudir al domicili de l’alcalde a lliurar-li una sanció per haver entrat a casa d’una veïna, fet que tant la dona com el primer edil neguen. Totes dues denúncies van ser publicades per mitjans de comunicació locals, una qüestió que va enfadar l’alcalde pel fet de vulnerar la seua privacitat.

La segona sanció es va presentar el mateix dia en què es va produir una discussió entre l’Ajuntament i el cos de Policia Local de caràcter laboral, un conflicte que el govern local i els agents arrosseguen des del 2012. “Se’m tracta com si haguera comés un delicte i és una sanció administrativa lleu que qualsevol ciutadà, per equivocació, pot cometre”, va expressar llavors l’alcalde, que considera que “s’han dit moltes mentides” respecte a les circumstàncies en què pretesament ha infringit la normativa anti-COVID.

Els agents, segons expressa el consistori, plantegen unes reivindicacions laborals que el govern local no pot assumir i l’entorn de l’alcalde creu que les sancions obeeixen a represàlies per aquest conflicte, cosa que el sindicat nega. El consistori i els agents negocien canvis en els quadres d’activitat, el pagament de les hores d’activitat, canvis de torns i la cobertura de diverses places a Catarroja, reivindicacions que l’Ajuntament considera legítimes. Prop del 80% dels agents van presentar un escrit de protesta al desembre per les condicions laborals.

Des del 2012 els agents de la Policia Local i l’Ajuntament arrosseguen un fort conflicte per les condicions laborals que també divideix el cos. La filtració d’un informe psicosocial elaborat per una empresa de riscos laborals, en què s’assegurava que el 74% dels agents patien assetjament dels seus superiors policials, va desfermar un encreuament d’acusacions entre la policia i l’ajuntament, així com unes quantes denúncies per assetjament entre agents. El PSOE, llavors en l’oposició, va denunciar que la filtració procedia del PP i va acusar el regidor responsable de “destituir els oficials nomenats per l’anterior govern popular, i en va nomenar uns altres sense comptar amb el cap i amb una excusa peregrina”. Les denúncies es van emmarcar llavors en un conflicte entre dos sindicats de la Policia Local enfrontats per qüestions ideològiques.