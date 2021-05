L’efecte ‘Gambito de dama’: les Corts Valencianes aproven incorporar els escacs en totes les etapes educatives

La defensa d’escacs és una de les qüestions escasses que genera consens en les Corts Valencianes. La comissió d’Educació va aprovar dimarts una proposició no de llei per incorporar l’ensenyament dels escacs en totes les etapes educatives com a eina per a desenvolupar altres aprenentatges.

La proposta, plantejada per Unides Podem, va aconseguir els vots de tot l’arc parlamentari. La representant d’Unides Podem en la comissió, Naiara Davó, es referia a la proposta com “la PNL Gambito de dama”, per la popular sèrie de Netflix que pren el nom del gambit de dama, una obertura d’escacs. Davó defensa incorporar la pràctica com a mètode d’innovació en les diferents etapes educatives, “com a eina per a la igualtat i contra l’assetjament escolar”, en tots els centres d’ensenyament –incloent-hi la universitària– a través dels programes Jocs esportius i Esport a l’escola, de la Conselleria d’Educació. En concret, es tracta d’impulsar pràctiques extraescolars i voluntàries com a complement a altres fórmules d’aprenentatge.

En paral·lel, el parlament autonòmic insta el Consell a impulsar projectes estratègics sobre el món dels escacs, amb una marca pròpia, com a generadora d’esdeveniments, estudis, congressos i publicacions que donen suport a la seua faceta educativa i repercutisquen positivament en el sector cultural, turístic i esportiu.

“Creiem interessant i necessària la incorporació de l’estudi i la pràctica dels escacs en les diferents etapes educatives, perquè és el joc perfecte: obri la ment, treballa el raonament deductiu, la memòria, la iniciativa, desenvolupat la intel·ligència i afavoreix l’assoliment d’altres competències. Practicar-lo millora sorprenentment la comprensió lectora, una activitat fonamental que implica l’èxit de les altres matèries acadèmiques i quotidianes de la vida diària, sobretot en matemàtiques”, indica la proposta.

La parlamentària insisteix que “els escacs poden utilitzar-se com a joc educatiu per a aconseguir els objectius pretesos amb el procés d’aprenentatge i com a vehicle per a l’aprenentatge d’altres matèries”. I afig: “Trobem beneficis relacionats amb la intel·ligència emocional, ja que pot millorar la concentració, la paciència i la persistència, i pot ajudar a desenvolupar el sentit de la creativitat o la intuïció i fins i tot convertir-se en un aliat per a superar problemàtiques de comportament i de salut, afavorint la igualtat i la inclusió”, amb independència de l’edat de l’alumnat.