L’esquerra valenciana davant Sumar: Compromís, Podem i Esquerra Unida assistiran a l’acte de Yolanda Díaz

L’esquerra valenciana encara es mostra una mica ambigua quant al projecte Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz per a articular una candidatura de confluència en les eleccions generals. Els partits a l’esquerra del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes acudiran dissabte a l’acte que la vicepresidenta del Govern celebra en Fira València, una parada més en el seu “procés d’escolta” pels territoris estatals.

Les portaveus de Compromís, Podem i Esquerra Unida en el parlament autonòmic han confirmat dimarts que els seus partits tindran representació en l’acte, però no han indicat si hi acudiran els actors de la primera línia política. Les formacions, immerses en els seus processos de primàries, deliberen en els seus nuclis interns la conveniència d’assistir junts a unes eleccions generals, com van fer el 2015 i el 2016. En totes dues convocatòries, aquests partits van obtindre els seus millors resultats, amb 9 diputats en el Congrés, però el canvi de criteri en Podem va deixar l’esquerra valenciana sense formar grup parlamentari propi.

El panorama per a les pròximes eleccions s’assembla al del 2015 i el 2016, quan l’objectiu era obtindre una majoria d’esquerres per a elaborar una alternativa al Govern del PP. El llenguatge de les formacions resulta similar: aconseguir un espai polític fort a l’esquerra del PSOE, articular un projecte de país. Però després d’una legislatura governant en coalició en el Congrés i dues legislatures de l’acord progressista per a la Generalitat Valenciana, el Pacte del Botànic, la truita s’ha girat. L’esquerra valenciana sap que necessita una candidatura conjunta per a obtindre bona representació estatal, però la majoria advoquen per mantindre la seua singularitat a escala autonòmica i municipal, on a més Compromís i Esquerra Unida són més fortes, respectivament. Així ho va demostrar l’última convocatòria electoral, en què el transvasament de vots entre partits a les Corts Generals i a les Corts Valencianes apuntava que els valencianistes se’ls premia en l’administració de proximitat, mentre que els seus mateixos votants optaven per la papereta de la formació de Pablo Iglesias o la de Pedro Sánchez per al Congrés.

En Compromís, a l’acte assistiran Isaura Navarro, Iván Castañón, Papi Robles, Marian Campello y Juan Ponce .“Compromís té una relació excel·lent amb la vicepresidenta”, apuntava Papi Robles, portaveu dels valencianistes en les Corts Valencianes. Cada vegada que Díaz ha assistit a València ha comptat amb un suport nodrit de la coalició, amb dirigents com l’alcalde de València, Joan Ribó, o el diputat en el Congrés Joan Baldoví. Iniciativa, una de les branques de la coalició –a què pertany la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas–, ja va comptar amb Díaz com a agent clau en la seua convocatòria política, visibilitzant l’aliança en l’acte ‘Altres polítiques’, que va enfadar dirigents de Podem perquè consideraven diluïda la seua presència.

Els que millor acullen la jornada són els dirigents d’Esquerra Unida, en coalició amb Podem en les últimes eleccions a les Corts Valencianes, que van ser els primers a celebrar l’acte i a confirmar el seu suport. La coalició aborda aquest mes el seu procés de primàries, l’avantsala de l’elaboració de les candidatures autonòmiques i municipals, aquest últim espai en què la formació de Rosa Pérez és més forta que la de Pilar Lima. “Treballem de manera activa” amb l’equip de Díaz, indicava dimarts Estefanía Blanes, representant d’EUPV en les Corts.

La portaveu de Podem, Pilar Lima, confirmava també l’assistència de membres de la formació a l’acte, sense esmentar qui. “Assistirem a l’acte, la nostra candidata a la presidència del Govern és Yolanda Díaz”, ratificava Lima, interpel·lada per les declaracions recents de l’exdirigente de Podem Pablo Iglesias, que llançava una al·lusió vetlada a Díaz per a “respectar” l’autonomia de Podem en el nou espai polític. Les reflexions constants d’Iglesias, en actes públics, xarxes socials i en el seu pòdcast, han tensionat l’espai polític a què aspira la coalició d’esquerres, interpretant-se com una confrontació amb la vicepresidenta del Govern.

La portaveu dels morats en les Corts Valencianes insistia que Díaz no presentarà la seua plataforma a les eleccions autonòmiques, que són la seua prioritat. “El nostre compromís és un projecte per a la Comunitat Valenciana”, afirmava després de la junta de portaveus de la cambra autonòmica, on ha indicat que el vicepresident de la Generalitat Héctor Illueca ha reclamat un consell ciutadà autonòmic per a elaborar “un projecte de país” amb una conferència el gener, perquè “té limitacions governar amb el PSOE”. “La gent no vol sentir parlar de nosaltres mateixes”, afegia Lima, llevant ferro a les paraules d’Iglesias.