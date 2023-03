Les Corts Valencianes acomiaden la legislatura aprovant les lleis de despoblació, participació ciutadana i mesures en habitatge

El parlament valencià acomiada la seua activitat ordinària amb bona part dels deures fets. A falta convocar alguna diputació permanent per ratificar els decrets d’ajudes d’emergència i les compareixences per l’incendi de Vilanova de Viver, que es farà amb les Corts ja en funcions, la major part dels parlamentaris donen per conclosa la seua activitat en la desena legislatura.

En l’anomenat ‘ple granera’, perquè serveix per a agranar alguns assumptes pendents de la legislatura, s’ha aprovat la Llei de despoblació, la Llei d’habitatges col·laboratius i la Llei de participació ciutadana i foment de l’associacionisme, totes impulsades pel Consell. També s’han ratificat els decrets de l’executiu autonòmic d’emergència residencial i contra l’assetjament immobiliari, el decret de la llei de cooperatives –que facilita el seu accés a fons europeus– i el decret d’ajudes al sector audiovisual. En tercera votació, s’ha ratificat Miquel Francés com a president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, l’únic organisme que ha aconseguit la majoria suficient per a la seua renovació, amb 56 vots.

El parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat a la Llei de diversitat familiar, presentades per PP i Vox. La vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Aitana Mas, impulsora de la norma, va defensar dimecres que “elevarà al màxim rang normatiu possible una realitat que existeix des de fa temps, la diversitat familiar,” establint “garanties, protegint especialment les famílies més vulnerables i obligant els poders públics a adoptar mesures de respecte i promoció a qui més ens necessita”. El projecte de llei haurà d’arrancar el tràmit parlamentari la pròxima legislatura.

Les Corts també han aprovat la creació d’una comissió d’investigació sobre “el presumpte cobrament de comissions irregulars” a la Comunitat Valenciana, presentada pel PP amb la pretensió d’investigar el paper d’excàrrecs socialistes en el cas Azud, encara que amb l’esmena abasta un contingut més ampli. Només el PSPV ha votat en contra d’una comissió que fins i tot els seus socis de Govern han secundat i que no se celebrarà, ja que decau.

El ple no ha estat exempt d’anècdotes o eixides de to. Dimecres la vicepresidenta de les Corts, Maria José Salvador, va esbroncar en el nom seu –i en el de totes les seues companyes– el diputat de Vox que reiteradament es refereix a ella en masculí, en to de burla, retirant-li el torn de paraula. Dijous, els diputats de Ciutadans s’acomiadaven de l’hemicicle amb samarretes amb el lema: menys paraules, més recursos, en al·lusió a l’incendi de Vilanova de Viver. En la bancada esquerra, la diputada d’Unides Podem Beatriu Gascó feia broma: “Estic més nerviosa que mai, i això que ja hi estic huit anys. I no he dormit aquesta nit”, i més tard s’ha arrancat a cantar la Malaguenya de Barxeta i proposar el cant com a himne de la Comunitat Valenciana. Amb elles s’han emocionat Mercedes Caballero, del PSPV, que ha apuntat: “A aquesta cambra venim a fer política, no a buscar amics, però si pel camí ens en trobem, compten amb tota la meua amistat”, o Alfredo Castelló, del PP, que ha declarat el seu “amor a les Corts”.

La nostàlgia també ha anat apoderant-se de la cambra aquests dies, tant dels parlamentaris com d’altres treballadors –o ex– que han estat molt vinculats al parlament. Molts diputats han aprofitat la jornada per a acomiadar-se dels seus companys, dels treballadors de les Corts Valencianes i dels periodistes. Fins i tot en Twitter s’ha creat un fil amb els millors moments de la desena legislatura, que inclouen intervencions originals, les més rocambolesques i les respostes a eixides de to amb una certa soltesa.

Els grups parlamentaris conclouen una legislatura convulsa, plena de contratemps, en què el parlament ha hagut d’adaptar-se al teletreball, a les restriccions de la pandèmia i abordar qüestions que en l’origen no haurien imaginat. En aquesta legislatura han canviat els portaveus de cinc grups parlamentaris i un de cada cinc diputats –23 de 99– no han acabat el cicle com va començar: han renunciat al càrrec, han sigut nomenats en una altra responsabilitat de govern o han deixat el seu grup parlamentari, com els sis trànsfugues de Ciutadans.

Les Corts Valencianes han aprovat 61 decrets legislatius, motivats per l’emergència sanitària, la crisi o les repercussions de la guerra a Ucraïna, i 30 lleis, a més dels pressupostos autonòmics i les nombroses comissions d’estudi i de reconstrucció. Han sigut escenari de disputes i de pactes, de bregues i d’abraçades, i, especialment, un lloc de debat i de faena, i ha sigut l’únic parlament que en dues legislatures ha aprovat els seus pressupostos dins del termini i en la forma escaient. Cap a les tres de la vesprada, i en acabar la tercera votació per a elegir al president del Consell Rector d’À Punt, les Corts han conclòs la seua activitat ordinària aquesta legislatura amb el comiat elogi habitual del seu president, Enric Morera: “Han fet vostés una bona faena”.