Les Corts Valencianes aproven una agència per a avaluar i impulsar polítiques contra el canvi climàtic

La Comunitat Valenciana tindrà un organisme propi per a coordinar, vigilar i avaluar les polítiques i les accions en matèria de canvi climàtic. El parlament valencià aprova dijous amb els vots del PSPV, Compromís i Unides Podem la llei de creació de l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic, una entitat pública adscrita a la Conselleria de Transició Ecològica per a impulsar mesures d’adaptació i mitigació en aquesta matèria. Els partits de l’oposició consideren que l’organisme és “innecessari” i “una paradeta més per a col·locar gent”, per la qual cosa no la secundaran.

L’ens públic tindrà un caràcter consultiu i assessor, complementari a les mesures recollides en la Llei de canvi climàtic aprovada el novembre passat. Entre les seues funcions està la recollida de dades, l’elaboració de baròmetres de percepció de les polítiques de canvi climàtic, estadístiques, i el desenvolupament de metodologies de càlcul de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per a les organitzacions, els seus productes i serveis.

L’agència també informarà sobre el compliment de la perspectiva climàtica en plans, programes i projectes; proposarà i avaluarà les polítiques climàtiques i dels plans d’acció sectorials en l’àmbit de mitigació i adaptació al canvi climàtic. A més, haurà de fer i publicar l’inventari i el registre d’emissions de gasos efecte d’hivernacle.

L’agència va ser una proposta parlamentària de Podem el 2017, quan els morats no formaven part del Consell, després de dos anys insistint en la creació d’un ens que coordinara les polítiques contra el canvi climàtic. Va tirar avant en la negociació dels pressupostos gràcies a una aliança anòmala dels morats amb el PP, mentre que Compromís i el PSPV, socis naturals dels morats –i signants de l’acord parlamentari– es van abstindre, argumentant que l’agència hauria de crear-se amb una llei, no amb una esmena pressupostària. I efectivament, cinc anys després de la proposta, l’esmena s’ha convertit en una llei ratificada pels grups que conformen l’Acord del Botànic.