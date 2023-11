Les Corts Valencianes rescindeixen el contracte amb l’empresa de neteja que deu dos mesos a les empleades

Les treballadores del servei de neteja de les Corts Valencianes ja fa dos mesos que estan sense cobrar un cèntim. L’empresa concessionària, el Grupo Scorpio, deu dues nòmines completes a 14 empleades, que estan en una situació asfixiant, malgrat que l’empresa sí que ha cobrat del parlament autonòmic. Les treballadores estan demanant diners a familiars i afins mentre acudeixen diàriament a treballar, un context que els resulta “desesperant”. Totes perceben les retribucions concordes al salari mínim segons la seua jornada.

El parlament valencià ha decidit rescindir el contracte de l’empresa de neteja, que ha acumulat retards en les nòmines de les treballadores l’últim any. La Mesa de les Corts Valencianes ha valorat la proposta del Servei de Contractació, Convenis i Infraestructures per a resoldre l’expedient després de constatar que en l’últim any s’han produït “retards reiterats” en el pagament dels salaris, que considera injustificats, i ha iniciat el procediment administratiu per a prescindir dels seus serveis. Des d’octubre del 2022 l’empresa ha acumulat retards entre 7 i 27 dies en el pagament de les nòmines, segons consta en l’informe remés a la Mesa.

El servei de les Corts recalca que en la data d’adoptar la resolució, el 31 octubre, no consta que les treballadores hagen cobrat el salari del mes de setembre. El parlament ho considera una infracció molt greu i incoa expedient administratiu de resolució del contracte perquè se’n puga adjudicar un de nou amb caràcter urgent. Així mateix, advoca per “determinar les responsabilitats que es pogueren derivar i les seues conseqüències”. Segons fonts parlamentàries, la intenció és subrogar les treballadores en el nou contracte, encara que el grup parlamentari Compromís expressa la seua preocupació per què passarà amb elles fins que es liquide el conflicte.

La Federació de Serveis d’UGT ha traslladat la denúncia al parlament autonòmic i ha tractat de posar-se en contacte amb l’empresa per exigir el pagament del salari, sense haver rebut resposta afirmativa. El sindicat demana al parlament autonòmic que subscriga un contracte d’emergència i que s’adjudique a una altra empresa mentre isca la nova licitació, prevista per a febrer del 2024, segons indica Raquel Rodríguez, responsable de l’Àrea de Neteja del sindicat. La mercantil també deu dues nòmines a les treballadores de les Corts de Castella i Lleó i acumula retards des de setembre del 2022 en aquest parlament.