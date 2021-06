Les Corts Valencianes volen reformar el reglament per aplicar el pacte antitransfuguisme arran de les baixes de Ciutadans

El parlament autonòmic vol reformar el seu reglament per evitar l’ambigüitat amb els drets dels diputats trànsfugues. L’abandó dels parlamentaris de Ciutadans, que es queden en el grup de no adscrits i reclamen participar en comissions i tindre accés a drets econòmics, com va passar la passada legislatura, ha portat a la Mesa a encarregar un informe jurídic.

En concret, segons trasllada la presidència de les Corts Valencianes, la Mesa ha decidit encarregar la preparació jurídica als lletrats de la cambra perquè “inicien el procediment per a promoure les reformes necessàries en el reglament de les Corts i altres normes de la cambra per fer efectives les mesures del pacte estatal antitransfuguisme”. La idea persegueix definir clarament en el reglament quins recursos mínims corresponen a un diputat independentment si abandona el grup parlamentari i que queden reglats “i siguen comprensibles” els mecanismes d’aplicació en cas de transfuguisme. El pacte subscrit a escala nacional busca que no es perjudique la formació que perd parlamentaris.

Morera defensa que “caldria fer una actualització del reglament perquè el diputat o diputada sàpia què passaria si abandona la disciplina del seu grup, tant des del punt de vista dels drets econòmics, materials com també en la participació dels diputats no adscrits en la vida parlamentària”. En el cas de Ciutadans, la marxa de cinc diputats implica un descens en la subvenció i les ajudes econòmiques que rep el grup, mentre que els diputats que el van abandonar exigeixen participar en plens, comissions, i una sèrie de prerrogatives econòmiques com l’accés i el pagament del pàrquing.

La portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, ha reclamat a la Mesa que paralitze les decisions sobre les subvencions que rep el seu grup arran de l’eixida dels cinc diputats trànsfugues, “a fi d’arribar a un consens més ampli davant la rellevància” d’aquesta qüestió. Divendres passat la Comissió de Govern Interior, que se celebra a porta tancada, va valorar establir una compensació al grup per la pèrdua de representants, però no va arribar a cap acord.

Ciutadans va proposar que es concretara l’import destinat a la subvenció variable per a contractació de personal en 1.077 € per diputat, un total que puja a 4.309 € mensuals, remarcant que aquests diners els rep el grup i no els diputats i que “no cal cap modificació pressupostària, només l’acord de la comissió”. Ho va plantejar com un pas avant en el pacte antitransfuguisme, que va quedar sense concretar.