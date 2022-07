El parlament valencià inicia la tramitació de la taxa turística després de mesos de negociació i la pressió de la patronal de Benidorm

El parlament valencià inicia la tramitació per a permetre als ajuntaments que apliquen una taxa turística a partir del 2024. Els grups que conformen el govern del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida), han votat dijous a favor de la proposta que van registrar l’abril passat, després de mesos de negociacions entre les formacions.

La possibilitat d’implementar una taxa a les pernoctacions turístiques és una de les mesures més polèmiques en el si del govern autonòmic i genera un fort enfrontament amb l’oposició i amb alguns sectors econòmics. La proposta, que planeja des que el 2017 la introduïra Unides Podem en el debat de política general, ha passat per nombroses fases, tipus i estudis fins a trobar una fórmula que fera sentir mitjanament còmodes les tres parts del govern valencià, amb els socialistes encara reticents a la mesura: un gravamen que assumeix el turista, que els ajuntaments decidiran si aplicar o retirar i amb una moratòria d’un any per a plantejar-la. De fet, segons va comunicar la portaveu del PSPV, Ana Barceló, probablement els seus alcaldes no l’apliquen si la proposta acaba la via parlamentària, tot i que presentaran esmenes durant el procés.

Durant el debat, els socialistes han insistit en les ajudes al sector turístic des de l’inici de legislatura, i especialment durant la pandèmia, davant les crítiques de l’oposició. La diputada del PSPV Trini Castelló reiterava que els socialistes volen continuar contribuint a la millora de la proposta i apel·lava al diàleg amb el sector. Unides Podem defensa que la proposta és “moderada”, s’ha avalat “per desenes d’estudis i informes” i funciona sense problemes en desenes de capitals europees. “No hi ha un sol argument ni dada veraç” contra la taxa, ha apuntat Ferran Martínez, d’Unides Podem, que reivindica que els turistes col·laboren amb el sector. La síndica de Compromís, Papi Robles, ha insistit en el diàleg amb veïns, sector turístic i experts per a plantejar la proposta i defensa que “és una qüestió que els que gaudisquen dels nostres serveis contribuïsquen a pagar-los” i no siga una càrrega extra per al contribuent: “És una qüestió solidària”. La portaveu apuntava com a contradicció que es demana a la ciutadania que assumisca el cost de viure, amb l’augment de la inflació i els preus bàsics, però no que se l’allibere d’una càrrega que impliquen les externalitats del turisme.

El PP i Ciutadans es manifesten radicalment en contra del gravamen i creuen que és una pedra per als empresaris. Els populars han portat al ple els alcaldes de Benidorm, Peníscola i Xeraco per manifestar la seua negativa a la proposta de taxa, com “el mur de contenció”. Els alcaldes del PP i la seua portaveu, Maria José Catalá, insisteixen que es tracta d’una “imposició” al sector que hauran d’assumir tots els ciutadans, malgrat que en la proposició de llei s’indica que l’impost està bonificat al 100% per la Generalitat i seran els ajuntaments els que decidisquen si hi ha una càrrega extra, que pagarà el visitant en l’allotjament. La patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, i una desena d’associacions del turisme i oci també han manifestat el seu rebuig amb arguments similars.

Així doncs, amb el PP en contra i els socialistes sense massa entusiasme, si la proposició de llei finalment s’aprova, València, amb alcaldia de Compromís, serà l’única gran ciutat a gravar les pernoctacions turístiques. El primer edil, Joan Ribó, apuntava aquesta setmana que “és imprescindible la taxa turística per l’augment de càrregues que tenim en l’àmbit de la seguretat, de neteja i de moltes altres coses, perquè no ho paguen només els valencians, sinó també els que són responsables d’aquest augment”. Fins i tot la portaveu del PSPV a l’ajuntament i vicealcaldessa, Sandra Gómez, apuntava la possibilitat de gravar els creuers i els allotjaments turístics en la capital.