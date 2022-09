El personal dels serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris públics valencians formarà part de la plantilla de la Generalitat Valenciana. El Govern autonòmic prescindeix de Domus Vi, l’empresa investigada pels contagis de Covid durant l’etapa més crua de la pandèmia, per a la prestació del servei de farmacologia i la gestió del personal en residències i centres de dia.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica dimecres el decret que subroga el personal després de l’extinció del contracte. El ple del Consell de l’1 de juliol passat va aprovar el decret pel qual la Generalitat prescindeix de Quavitae Servicios Asistenciales, empresa gestora de les residències Domus Vi, que fins hui gestionava el personal i el servei de farmacologia en 60 centres públics, i estima un estalvi de 700.000 euros anuals pel fet d’assumir la gestió pública. El servei afecta unes 5.000 persones i està externalitzat per decret des del 1999.

El sistema emprat per a assumir els treballadors serà incorporar-los com a “personal laboral a extingir” una fórmula que es va posar en pràctica amb les primeres reversions dels hospitals privatitzats. En la pràctica, això implica que la plaça, malgrat ser una necessitat de l’Administració pública, finalitza quan la persona acabe el seu servei. La resolució, que haurà d’elaborar-se per la Conselleria de Sanitat, haurà de determinar la relació de personal subrogat amb contracte de treball indefinit i el personal amb contracte de treball temporal que s’haguera formalitzat amb anterioritat a la data de reversió del servei a l’Administració. Segons l’annex, la subrogació afecta 60 treballadors.

En la Comunitat Valenciana hi ha cinc serveis de farmàcia que s’encarreguen de l’elaboració, la preparació i el sistema de distribució de dosis unitàries de medicaments i material sanitari en residències públiques i centres d’atenció diürna. Els serveis radiquen en els mateixos centres i feien atenció amb caràcter provincial des de les localitats de Carlet, Borriana, Castelló (el Pinar), Paterna (la Canyada) i Alacant (la Florida) i ara passaran a integrar-se en les estructures dels departaments de salut de Castelló, la Plana, Arnau-Llíria, la Ribera i Alacant. El 2021, últim exercici gestionat per la mercantil, Quavitae va comunicar despeses per valor d’1,9 milions d’euros i el Consell estima que pot reduir-los en més d’una tercera part assumint la gestió directa.