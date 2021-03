El PP d’Alacant, darrere dels passos de Zaplana: tres alcaldies arrabassades a Compromís i al PSPV en sis mesos amb el suport de trànsfugues socialistes

El mes de juliol passat, Carlos Mazón, president de la Diputació d’Alacant, era designat nou líder dels populars alacantins. Mazón, que va estar políticament vinculat al sector que va encapçalar Eduardo Zaplana en altres temps, va ser l’elegit per Pablo Casado per exercir de contrapoder a la líder del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, a uns mesos de la celebració del congrés que ha d’elegir la nova direcció, una cita que en principi ha de celebrar-se enguany.

Des que Mazón va accedir al càrrec, el dirigent popular ha seguit els passos del seu mentor, l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball, Eduardo Zaplana –ara immers en processos judicials per corrupció a compte del cas Erial–, i ja ha impulsat tres mocions de censura en altres tants municipis de la província d’Alacant en què el PP ha accedit a l’alcaldia de la mà de regidors trànsfugues del PSOE, com va ocórrer el 1991 amb l’ascens de Zaplana a l’alcaldia de Benidorm, que es convertiria en el seu trampolí polític. L’última d’aquestes mocions es va produir contra Compromís aquesta mateixa setmana a Teulada, un municipi de 10.000 habitants del litoral valencià amb el nucli residència de Moraira.

A Teulada, el popular Raúl Llobell aconseguia l’alcaldia dimarts per mitjà d’una moció de censura contra l’alcaldessa de Compromís, Rosa Vila, gràcies al suport de dos edils trànsfugues del PSPV-PSOE. Vila va accedir el 2019 a l’alcaldia, després de quasi 40 anys de majories del PP, en virtut dels acords entre els socialistes valencians i Compromís. No obstant això, el canvi de vot dels dos regidors que formaven part de la llista socialista –el portaveu municipal, Héctor Morales, que era militant del PSPV, ha sigut expulsat–, ha permés als populars recuperar la vara de comandament.

Els dos regidors havien de passar al grup de ‘no adscrits’ després de ser expulsats del PSPV-PSOE, la qual cosa repercutirà en les seues retribucions. No obstant això, un informe de la secretaria municipal va posar en qüestió el procés d’expulsió, i per això la seua condició de trànsfugues, pel fet que “encara hi ha una via de recurs de la resolució”, per la qual cosa no considera acreditada la seua desvinculació del Partit Socialista “per criteris de prudència”, i va advertir que ha de ser el ple municipal –en què la nova majoria la conformen el PP i aquests dos regidors– l’òrgan que prenga raó de la seua condició de no adscrits. Aquest informe permet als dos trànsfugues continuar percebent els seus emoluments i va donar una coartada al PP per a afirmar que no va vulnerar el pacte antitransfuguisme, perquè els dos regidors encara no eren trànsfugues.

Moció de censura la nit de Nadal

La nit de Nadal passada, el Partit Popular presentava una altra moció de censura a la localitat d’Agres per arrabassar l’alcaldia al valencianista Josep Manel Francés. Els populars, que van consumar aquesta maniobra el 12 de gener, sustentaven la maniobra en un altre regidor socialista, Rafael Sanjuán, que va ser en aquest cas qui es va fer amb la vara de comandament després de rubricar amb els tres regidors del PP la moció. Sanjuán, igual que a Teulada, també va ser expulsat del PSPV-PSOE.

La primera moció de censura impulsada pel PP de Mazón es va produir a l’agost del 2020, poc després d’accedir ell a la direcció provincial del partit. Aquella vegada, els populars van aconseguir l’alcaldia de la petita localitat de la Torre de les Maçanes gràcies al suport de l’edil no adscrita Amparo Molla, també exsocialista. El popular Cristóbal Sala recuperava l’alcaldia –va ser alcalde en els dos mandats previs– en detriment del socialista David Espí.

Crítiques del PSPV i Compromís

Fa a penes una setmana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies confirmava –amb el suport de PP inclòs– el pacte antitransfuguisme amb una declaració institucional que rebutja “qualsevol pràctica” individual que altere les alcaldies pactades. No obstant això, aquesta escenificació no ha servit per a frenar les mocions de censura, com s’ha vist a Teulada.

Les maniobres del dirigent del PP a Alacant, incomplint de manera reiterada el pacte antitransfuguisme, han sigut durament criticades pel PSPV i Compromís. Així doncs, el portaveu socialista en les Corts, Manolo Mata, lamentava les operacions de Mazón per a “aconseguir majories artificials”. “Des que Zaplana va escortar una regidora per aconseguir l’alcaldia de Benidorm, el seu deixeble Mazón està tornant a fer jugades una mica estranyes”, ha censurat.

Des de Compromís també han denunciat la “flagrant i constant violació” per part de Mazón i del PP del pacte antitransfuguisme, “menystenint els acords signats”, alhora que qualifiquen aquestes pràctiques de “formes de corrupció”. Igualment, relacionen la manera d’actuar de l’actual dirigent provincial del PP amb la del seu mentor Eduardo Zaplana, “que va impulsar la seua carrera en el govern de Benidorm amb una maniobra semblant”.