PP i Vox citen 40 alts càrrecs per a investigar el sector públic durant el mandat de Ximo Puig després de les vacances

El PP i Vox deixen per a després de les vacances d’estiu la comissió d’investigació del sector públic instrumental en l’etapa del govern de Ximo Puig. Populars i ultradreta estiren la convocatòria parlamentària després d’un any insistint en la sospita d’irregularitats en les empreses públiques i l’anunci reiterat d’auditories de les empreses públiques sense massa concreció.

Els grups que conformen el Govern central han aprovat el seu pla de treball valent-se de la seua majoria parlamentària i entre crítiques de l’oposició, que ho considera una “factoria de titulars”, posant l’accent en l’interés suscitat. En concret, la coalició de dretes cita 40 alts càrrecs de l’executiu de Ximo Puig, entre els quals estan l’exconseller d’Educació, Vicent Marzà, i l’exconsellera de Justícia, Gabriela Bravo. També es reclama la compareixença de María José Mira, que va estar uns quants mesos en el Consell de Mazón en l’àrea d’Economia, José María Ángel, exresponsable d’Emergències; Enric Nomdedéu, a càrrec dels serveis públics d’Ocupació; Anaïs Menguzzato per Ferrocarrils de la Generalitat; José Luis Pérez Pont, exresponsable del Consorci de Museus cessat per Vox i la primera responsable de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Empar Marco.

El portaveu del PP en la comissió, Fernando Pastor, ha justificat que no comencen immediatament, perquè encara no tenen la documentació sol·licitada als ens públics. Les Corts Valencianes acaben el període de sessions el 15 de juliol i no tornaran fins a setembre. Les empreses públiques tenen 20 dies hàbils per a aportar la informació que reclamen els diputats i aquests en tenen altres tants per a estudiar-la. El popular considera que l’executiu de PSPV, Compromís i Unides Podem va ser “el govern més car de la història, amb duplicitats i contractacions al marge de la llei”.

El pla de treball aprovat preveu reunions els dijous que no hi haja ple. Tenint en compte l’inici del període de sessions i els terminis marcats, s’estima que no hi haurà una convocatòria fins a octubre. Al novembre, si el Consell compleix els terminis per a presentar els pressupostos, les Corts Valencianes entraran de ple en el debat dels comptes públics de l’any següent, acompanyats de la llei de mesures fiscals. Serà difícil, amb aquest calendari, que la investigació parlamentària avance abans que acabe l’exercici.

L’oposició creu que hi ha una intencionalitat clara amb aquest marc temporal: dilatar tant com es puga les sospites sobre la seua gestió. El diputat del PSPV, Toni Gaspar, ha afirmat que no esperen “res” de la comissió, perquè “les conclusions ja estan escrites”. “No sé si el PP vol trobar com el Botànic ha intentat arreglar les estafes d’anys anteriors”, ha ironitzat, i ha afegit que en la legislatura passada es van fer comissions d’investigació “perquè hi ha sentències”, mentre que “ara hi ha observacions”.

La portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha denunciat que els socis de govern “volen allargar durant tota la legislatura per a fer oposició a l’oposició”, i ha recordat que el sector públic ja està sotmés a auditories anuals per diversos ens. La diputada ha assegurat que el president, Carlos Mazón, “va anunciar una auditoria privada del sector públic que no ha fet, perquè, en realitat, no hi ha res”. “Nosaltres vam heretar molts casos de corrupció i el que vam fer va ser intentar arreglar totes les malifetes d’aquesta gent, i no tenim cap problema que vinguen a comparéixer els nostres gestors”, ha conclòs.