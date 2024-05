El PP pacta amb Compromís reclamar al Govern una compensació per l’infrafinançament i el deute històric valencià

El PP torna a salvar amb el suport de l’esquerra una proposició no de llei en matèria de finançament autonòmic. Els populars pacten amb Compromís reclamar al Govern central un fons d’anivellament que compense l’infrafinançament crònic i el reconeixement de l’anomenat deute històric, el dèficit generat per aquesta falta d’ingressos. El ple de les Corts Valencianes vota dijous la proposta, que ja s’ha debatut i se salda amb l’acord entre dues formacions tradicionalment enfrontades.

Els valencianistes han presentat una esmena al text dels populars, que queda de la manera següent: es demana habilitar immediatament un fons d’anivellament transitori, xifrat en una mitjana de 1.782 milions d’euros anuals fins al 2027, així com que s’escometa urgentment la reforma del finançament en el Consell de Política Fiscal i Financera. La xifra procedeix de les estimacions de la Fundació Fedea, un dels ens que anualment recorda la falta de recursos per a la Comunitat Valenciana, la pitjor finançada d’Espanya. A més, la proposta recull “el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats, coneguts com a deute històric, i també la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació d’aquests dèficits”, com demanava la formació que capitaneja Joan Baldoví.

Els populars recorren als valencianistes a la recerca del consens en les Corts Valencianes, un fet que es donava fins a l’entrada de la ultradreta, però també davant la falta de suport periòdica dels seus socis de govern en aquesta qüestió. Vox, una formació contrària a l’estat autonòmic, ha votat reiteradament en contra de les peticions de més recursos a la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de les seues competències, tant si porta el nom de fons d’anivellament, deute històric o reforma del model. Enguany, aquesta seria la tercera vegada que la ultradreta rebutge una iniciativa d’aquesta mena procedent del PP. La formació no ha aclarit el seu sentit del vot, però ha reclamat “una visió nacional” del problema del finançament.

El PSPV també ha presentat una esmena al text dels populars, que no s’ha acceptat. En conseqüència, s’espera que els socialistes no donen suport a la petició. El seu text plantejava “continuar treballant per a aconseguir els consensos necessaris” en el Congrés per a reformar el finançament i garantir que el nou sistema evite “carreres irresponsables de desarmament fiscal” o “pràctiques de dúmping per a llevar recursos a altres comunitats”. La proposta socialista evita la crítica directa al Govern central i trasllada la responsabilitat al Congrés, forçant el PP a posicionar-se. Segons el diputat socialista Toni Gaspar, la iniciativa del PP és un “parany”, pel fet de considerar que vol confrontar amb el Govern, mentre “no sabem què opina” el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del finançament autonòmic.

El PSPV ha registrat una queixa pel desenvolupament del debat. A l’inici de la sessió, la diputada del PP que ha defensat la PNL, María del Carmen Contelles, no estava en l’hemicicle, per la qual cosa des de l’oposició han exigit que la iniciativa decaiguera, com estableix el reglament de la cambra. Uns quants minuts després, la ‘popular’ ha entrat i ha explicat que s’havia absentat per necessitats fisiològiques, després de la qual cosa s’ha iniciat el debat. El portaveu socialista, José Muñoz, ha denunciat “un greu exemple d’utilització partidista de la cambra autonòmica en favor del PP” i ha presentat un escrit davant la Mesa.