El PP reincideix en la vella estratègia anticatalanista de la dreta valenciana

El fantasma del catalanisme és un recurs habitual en els discursos del PP, que intenta constantment fer bandera dels senyals d’identitat valencians. El líder del PP valencià, Carlos Mazón, ha optat per reincidir en aquesta vella estratègia de la dreta valenciana amb la incorporació de l’exdirigent del PP català Daniel Sirera.

El fitxatge del també exconseller en la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació es promociona des de la dreta com la preparació estratègica de Mazón per a la campanya electoral del 2023. El líder alacantí, pràcticament un desconegut a les comarques del nord valencianes, encarrega al que va ser regidor a Barcelona i diputat en el Parlament treballar la seua imatge per fer front a Ximo Puig, després que el partit quedara a punt de desaparéixer, amb un 3,85% de vots en tot Catalunya.

En les seues primeres entrevistes, publicades en el diari El Mundo i en Las Provincias, Sirera assegura: “El govern de Puig i Oltra vol convertir-se en un delegat del nacionalisme català a València. Algunes de les seues decisions i discursos em recorden el que passava a Catalunya fa deu anys a l’inici de procés”. Entre aquestes, esmenta la taxa turística, la col·laboració d’À Punt amb TV3 o “el tema de la llengua” en els col·legis.

Les acusacions de pancatalanisme al PSPV i a Compromís des de la bancada dreta han sigut una constant en el parlament valencià des del canvi de govern. Els populars agiten aquesta bandera amb cada convocatòria de subvencions o ajudes públiques que s’atorguen a empreses amb seu a Catalunya, encara que operen en tots dos territoris, o a entitats que esmenten el País Valencià –denominació que es recull en l’Estatut d’Autonomia. A parer seu, socialistes i valencianistes són una mena de sucursal del nacionalisme català a la Comunitat Valenciana. Amb la incorporació de l’exdirigent, que assegura que parla valencià i català, els populars es preparen per incidir en el seu discurs de sempre.