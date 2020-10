Prop de 10.700 llars valencianes han percebut l’ingrés mínim vital davant de 55.000 beneficiaris de la renda d’inclusió

L’al·luvió de sol·licituds de l’ingrés mínim vital, una de les mesures estrela del Govern de coalició, i la falta de personal de la Seguretat Social han provocat un retard notable en la tramitació i el pagament de les prestacions. L’executiu central comunicava la setmana passada que havia rebut més d’un milió d’expedients, dels quals 74.000 són ajudes ja reconegudes d’ofici, i que, en aquests quatre mesos, se n’han tramitat 488.735. D’aquestes, només 136.000 llars s’han reconegut amb dret a rebre la prestació davant de 192.000 de denegades. Aquestes llars reconegudes a l’octubre rebran la nòmina el mes de novembre, una diferència considerable respecte de les 90.000 llars reconegudes al setembre, després del reforç del ministeri per a acabar amb el tap.

A la Comunitat Valenciana hi ha prop de 10.700 llars que havien ingressat l’ajuda a data del 14 de setembre, segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Per províncies, les prestacions reconegudes i abonades són 1.150 a Castelló, 5.351 a València i 4.195 a Alacant. La dada procedeix d’una resposta parlamentària al senador de Compromís Carles Mulet, que el setembre passat va preguntar per les prestacions reconegudes i abonades en tot l’Estat, desglossades per províncies. Sense comptar les prestacions reconegudes d’ofici, el Govern ha incorporat 12.800 persones al sistema de l’IMV.

Segons l’actualització de l’executiu central, al novembre percebran la quantia corresponent 17.150 llars valencianes; 6.887 a la província d’Alacant, 1.700 a Castelló i 8.563 a València. En total, són el 13% dels expedients sol·licitants a la Comunitat Valenciana i el 40,9% dels expedients avaluats.

Les dades de l’ingrés mínim vital xoquen amb les prestacions de la renda valenciana d’inclusió, ja que totes dues ajudes conviuen, malgrat al recurs del Govern per invasió de competències. Al maig del 2020 i després de l’ampliació de crèdit de maig, el sistema de renda valenciana d’inclusió arribava a 55.000 persones beneficiàries. La renda està en marxa dos anys i funciona com a crèdit ampliable, que impedeix que es quede sense pressupost. Segons va explicar la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i titular d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, aquest últim trimestre s’incrementarà la partida en 41 milions d’euros, per la qual cosa el nombre de beneficiaris de la renda augmentarà el mes vinent.