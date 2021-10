El PSPV demana empatia amb el turisme per no implementar la taxa, mentre la patronal trau pit de l’ocupació hotelera

La creació d’un impost al turisme és un dels maldecaps més grans del Govern del Botànic. En la coalició progressista, dues de les tres forces que la componen ja fa anys que plantegen una taxa a les pernoctacions de visitants estrangers, mentre que la tercera i majoritària es mostra poc inclinada a una taxa en tota l’autonomia.

El PSPV-PSOE no tanca la porta definitiva davant l’enèsima proposta de Compromís i Unides Podem, però tracta de rebaixar-ne les expectatives. Després que la vicepresidenta i representant de Compromís, Mónica Oltra, i el vicepresident segon, Héctor Illueca, d’Unides Podem, plantejaren la implementació de la taxa turística en el debat previ als pressupostos, la proposta va caure de l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, i va deixar el debat en les esmenes parlamentàries. Els socialistes no es neguen a un impost, però creuen que s’ha de deixar marge als municipis per a decidir si ho apliquen i el seu import, i consideren que aquest no és l’any per a començar a treballar-ho, atés l’impacte econòmic de la pandèmia en el sector.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha comparegut dimarts en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda, en substitució del vicepresident segon i a petició del PP per explicar la posició de l’executiu en aquest tema. “Els moments que vivim no són per a una aplicació immediata”, afirma el titular d’Hisenda, que recorda que en l’autonomia conviuen diferents models turístics, per la qual cosa, considera, el debat no és “sí o no”, és “què, per a què, com i quan”. Els socialistes s’obrin a un impost en capitals com València, però eludeixen el tema en municipis com Benidorm, argumentant que en aquest mercat es competeix fins per l’últim euro i que la taxa podria repercutir en les condicions laborals precàries del sector.

Mentre Soler destacava que “no pot abordar-se d’una manera superficial o sense tindre en consideració la conjuntura actual”, en què “la recuperació encara és fràgil” i “els mercats turístics estan reposicionant-se”, la patronal hostalera, radicalment contrària al tribut, dibuixava un escenari diferent. Segons les dades d’Hosbec, l’associació empresarial hotelera i turística, assegura que l’ocupació se situa entorn del 70% en tota l’autonomia, amb unes xifres més bones respecte de les previsions inicials. Segons Hosbec, l’ocupació a València supera el 85%, Benidorm arriba a un 73% amb quasi tota la seua planta oberta i Castelló manté una demanda estable al voltant del 62%.

“El bon oratge que es registra, amb temperatures suaus que conviden a gaudir de tots els atractius, afavoreix les reserves hoteleres. A això se suma la progressiva i incessant recuperació dels mercats internacionals, així com la reactivació d’esdeveniments sense restriccions com el passat Congrés del PSOE celebrat a València”, ha assenyalat el president d’Hosbec, Toni Mayor, en declaracions recollides per Europa Press. “Malgrat les restriccions que encara imperen al Regne Unit i de les falses expectatives que el Govern d’Espanya va generar amb l’Imserso, hem registrat una ocupació més que digna i possiblement una de les millors de tot el territori espanyol”, ha afegit.

En la mateixa línia es va manifestar, també en les Corts Valencianes, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer. En una compareixença el setembre passat, el dirigent, contrari a la taxa turística, va apuntar que el mes d’agost va ser “positiu i dinàmic” amb una ocupació mitjana hotelera del 79,4%, mentre que per a setembre s’esperava que fora del 60%, ha indicat Colomer. En el balanç del mes, presentat el 5 d’octubre, Colomer va assegurar que “en la temporada estival del 2021 s’ha pogut recuperar gran part de la demanda turística que teníem el 2019, secundada aquesta recuperació en el turista resident a Espanya”.

Els portaveus de Compromís i Unides Podem en la comissió s’han recolzat en aquestes declaracions per insistir en la implementació de l’impost. Els parlamentaris apunten que l’impacte de la taxa en el preu final és irrellevant en el moment de determinar una destinació turística i recorden que l’activitat genera externalitats negatives, com la gestió de residus, contaminació o pressió sobre el preu del lloguer.