El PSPV i Unides Podem xoquen en les Corts Valencianes per la creació d’una empresa pública d’energia

Els socis del Govern del Pacte del Botànic xoquen en les Corts Valencianes per la creació d’una empresa pública d’energia. La proposta d’Unides Podem, debatuda dimecres en el ple, genera reticències en el partit amb més pes en el pacte. La coalició d’esquerres incorporava en la seua proposició no de llei per a impulsar la creació d’una energètica pública la posada en marxa d’una comercialitzadora, un experiment que s’ha posat en marxa a Barcelona i té 3.000 clients en una ciutat amb més de 5,5 milions d’habitants.

La proposta, defensada per Estefanía Blanes, pretén garantir a la ciutadania l’“accés a l’energia a uns preus assumibles” i “deixar de dependre de les energies contaminants”. Segons la parlamentària, la creació d’empreses públiques en l’àmbit elèctric evitaria preus elevats com els del mes de gener, amb una pujada històrica durant la borrasca Filomena, que va deixar nevades històriques. “En plena onada de fred és quan les elèctriques s’aprofiten per a pujar el preu de la factura”, denunciava. Així doncs, instava les Corts Valencianes a impulsar la creació d’una Agència Valenciana d’Energia i una comercialitzadora i demanar al Govern una empresa estatal que competisca amb els preus de mercat.

El punt de la comercialitzadora és el que no agrada gens al PSPV, que defensa que mai es va parlar d’això i que l’experiència de Barcelona ha sigut un “fracàs”. Els morats critiquen que els socialistes incomplisquen l’acord de coalició i els socialistes retrauen que la comercialitzadora no està en l’acord. “Un govern de coalició no es consolida en la confiança, sinó en els acords”, retreien els de Pilar Lima als socialistes, i després els acusaven de tindre interessos amb les elèctriques. “L’oligopoli elèctric protegeix els seus interessos”, indicava el diputat d’Unides Podem Ferran Martínez.

En concret, l’Acord del Botànic per a la seua segona legislatura diu el següent: “Desenvolupament de l’Agència Valenciana d’Energia (actualment en la IVACE-Energia) com a eina per a l’impuls de la producció i la distribució d’energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d’un organisme amb capacitat per a la generació energètica”.

El portaveu socialista, Manolo Mata, plantejava als morats una redacció alternativa que excloguera la comercialitzadora. “És el moment de fomentar una gestió democràtica i comunitària d’energia, com diu a l’Acord del Botànic”, però “no tenim la necessitat d’una empresa pública comercialitzadora”, indicava. La seua proposta advoca per accelerar la llei contra el canvi climàtic, impulsar les agències i els fons previstos en el pacte de legislatura, en concret l’agència d’energia com a “impuls per a la producció i distribució –i no comercialització– de l’energia a les llars”, així com impulsar les infraestructures d’autoconsum. Per als morats, aquesta redacció és insuficient i insisteixen en la creació d’una comercialitzadora. Els socialistes ja han manifestat que, si no canvia la redacció, s’abstindran en la proposta. Compromís, que no ha entrat en l’encreuament de retrets, votarà a favor de la proposta d’Unides Podem: “La pobresa energètica ha de ser erradicada”, sentenciava la diputada valencianista Aitana Mas.