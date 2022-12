El PSPV pacta amb la dreta que Sanitat assumisca les despeses extra dels morts i els ferits en els bous al carrer

La sanitat pública valenciana haurà d’assumir el cost dels ferits i els morts que no assumisquen les asseguradores en els festejos taurins. El PSPV ha donat suport dimarts a dues esmenes de PP i Ciutadans sobre els bous al carrer, desmarcant-se dels seus socis de Govern, per fer econòmicament viables els espectacles taurins de carrer.

En el text secundat pels socialistes, que fa que s’integre en la llei de mesures fiscals, implica que “el sistema públic de salut es faça càrrec de l’import no assegurat” en compte de ser l’organització –generalment, les penyes taurines– qui assumisquen el cost en cas d’accidents. A més, suposa augmentar el mínim que les asseguradores han de cobrir en despeses farmacèutiques i sanitàries en aquests festejos, que des del 2014 han provocat 32 morts i més de 5.400 ferits a la Comunitat Valenciana.

La mesura ha provocat un incendi entre els socis del PSPV en el Pacte del Botànic, Compromís i Unides Podem, que s’han mostrat molt crítics amb el fet que els socialistes pacten amb la mateixa dreta que ha fet un “intent de segrest de la democràcia”, en referència al bloqueig de la renovació d’òrgans judicials i constitucionals. Papi Robles, portaveu de Compromís, alertava de la deriva dels seus socis, que opten per “eixir-se’n del Botànic de manera continuada”, mentre que Pilar Lima, portaveu d’Unides Podem, considera que “significa un esgarrany al Govern”, és “una punyalada” i contradiu la negociació de la llei de benestar animal, mentre “la sanitat pública està col·lapsada”.

El PSPV defensa que amb la mesura “es triplica l’assegurança obligatòria” –que passa de 6.000 a 15.000 euros–, una qüestió a què les asseguradores s’havien negat atesa la sinistralitat dels bous al carrer que en dificultava la viabilitat. La diputada socialista Ana Besalduch, una de les negociadores en aquesta matèria, s’ha escudat en el fet els festejos taurins “són una tradició arrelada en moltes comarques de València i Castelló” i que “l’acord [de govern] no parla de bous al carrer”. Els socialistes asseguren que no suposarà un cost extra per a la sanitat, perquè no hi ha a penes accidents que superen aquesta quantitat.

Els socialistes, que havien mantingut silenci sobre la seua posició en aquestes dues esmenes, cedeixen així a les exigències de les penyes taurines, que en l’últim any han incrementat la pressió sobre el Consell. L’elevada sinistralitat en aquests festejos, on malgrat estar prohibida la presència de menors i a priori controlada l’entrada de persones sota els efectes de l’alcohol, va obrir una bretxa en l’executiu autonòmic aquest estiu, ateses les xifres d’accidents. Una part de Compromís i Unides Podem ha exigit mesures contundents, des de posar fi al que consideren un espectacle de maltractament animal fins que siguen les penyes organitzadores les que es facen càrrec de la responsabilitat en els accidents.

La Conselleria de Justícia, de qui depén la gestió d’emergències, va convocar una comissió amb ramaders, penyes taurines i el personal implicat, que es va saldar amb meres recomanacions i peticions de “prudència”, a més d’una crida perquè s’extreme la vigilància per evitar la participació de menors i de reforçar la formació dels organitzadors. El secretari autonòmic d’Emergències, José María Ángel, que depén de la conselleria de Gabriela Bravo, va indicar llavors: “El reglament actual ja és dur i cal complir-lo. Participar en aquests actes és voluntari i el risc zero no existeix. Hem detectat que d’alguna manera hi ha qui ha perdut la por del bou”.