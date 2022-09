Ribó i Colau aposten per la mobilitat i la sostenibilitat: “No és viable que les ciutats continuen sent espais de ciment, sorollosos i insans”

“No és viable que les ciutats continuen sent de ciment, contaminants i amb espais insans. Les ciutats han de possibilitar que les persones puguen viure tan bé com siga possible”. Així s’ha expressat l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant un diàleg que ha protagonitzat amb el seu homòleg valencià, Joan Ribó, que, moderat pel director de l’edició valenciana d’elDiario.es, Adolf Beltran, ha versat sobre les ciutats que miren a un futur ‘en verd’ i ha tingut com a escenari una recentment convertida en zona de vianants plaça de l’Ajuntament de València: “Açò era una gran rotonda plena de cotxes que s’ha convertit en un espai compartit per la ciutadania”, ha reivindicat el primer edil valencià.

Colau i Ribó han defensat en el festival commemoratiu del desé aniversari d’elDiario.es una aposta clara per la mobilitat i la sostenibilitat, a pesar que hagen de “suportar” que els tracten d’“ingenus” o de “dogmàtics”. “Les ciutats són perquè els veïns visquen tan bé com siga possible, i perquè els nostres xiquets puguen créixer feliços”, ha sentenciat l’alcaldessa de Barcelona, que ha criticat que el cotxe ocupe el 60% de l’espai públic de la ciutat comtal tot i que només suposa el 25% dels desplaçaments. “Hem de recuperar espai verd per als ciutadans, ja que augmentar el verd pot suposar abaixar la temperatura fins a quatre graus”, ha apuntat Colau, que ha explicat que pretenen convertir els patis dels col·legis en espais verds amb ombra que siguen “refugis climàtics” oberts a la ciutadania: “Hem de pensar en les generacions futures i deixar-los ciutats amb grans espais verds i de convivència”.

València, de la seua banda, aspira a convertir-se en la capital verda europea el 2024, cosa que a Espanya només ho va ser Vitòria el 2012, “les perspectives són bones, ja que només quedem Càller i nosaltres”, ha dit Ribó, que ha reiterat el compromís de la capital valenciana de ser una de les cent ciutats climàticament neutres el 2030: “No és una utopia. Cal renaturalitzar la ciutat per lluitar contra el canvi climàtic”. És més, “si seguim com estem, anem cap a una catàstrofe climàtica”, ha advertit.

Sobre la mobilitat, el primer edil valencià ha defensat els 200 quilòmetres en carrils bici que té la ciutat, “no tots els ha fet aquest govern, però nosaltres els hem ampliat, racionalitzat i enllaçat per facilitar el desplaçament dels veïns dels barris”, a més de potenciar caminar i passejar per la ciutat, ampliant les voreres i convertint en zona de vianants places en què fins fa no gaire el protagonista era el cotxe.

Aposta per un model energètic sostenible

Tant Ribó com Colau han defensat un model energètic sostenible. L’alcaldessa de Barcelona s’ha referit als 100.000 veïns que han acudit als punts d’assessorament energètic: “Hem evitat 60.000 talls de subministrament assessorant els que més ho necessiten; hem fomentat les renovables; hem creat una comercialitzadora pública que compra energia cent per cent renovable i la distribueix; garantim que l’energia que s’utilitza en col·legis, mercats o als carrers és neta; estem planejant posar plaques solars en els espais públics perquè les famílies vulnerables puguen accedir a l’electricitat per mitjà de comunitats energètiques... Hem demostrat que es pot gestionar l’energia des d’allò públic i beneficiar els ciutadans”.

Ribó també s’ha expressat en aquesta mateixa línia, i ha comentat que València treballa en el foment de comunitats energètiques que produeixen i consumeixen energia renovable, al mateix temps que advocava per la col·locació de plaques fotovoltaiques en els terrats dels edificis: “N’incentivem la instal·lació amb rebaixes en l’IBI o en l’ICIO”. De la mateixa manera, ha fet una crida cap al consum de productes de proximitat, “el transport genera el 30% dels gasos d’efecte d’hivernacle”. Sobre aquest tema, Colau ha lamentat que s’exigisca tant al ciutadà i a les administracions tot i que “la major part de les emissions les generen sis països i vint multinacionals al món”.

Sobre sostenibilitat i projectes que poden encoratjar el canvi climàtic, Colau i Ribó han criticat projectes qüestionats com les ampliacions de l’aeroport de Barcelona, “actualment rebem 50 milions de viatgers a l’any i amb l’ampliació se’n volen sumar 20 milions més, i aquest no és un model de turisme sostenible”, i del port de València, “cal estudiar el seu impacte ambiental de manera clara, veure com afecta, ja que ens juguem les platges del sud i l’Albufera”. “El canvi climàtic ve de la irresponsabilitat de desentendre’s de les conseqüències dels nostres actes a mitjà i llarg termini”, ha sentenciat Colau.

Finalment, han reclamat una aposta per les inversions ferroviàries en Rodalia i el Corredor Mediterrani. “No pot ser que m’haja costat tres hores i mitja arribar des de Barcelona amb tren i que puga fer 600 quilòmetres fins a Madrid en tres hores. Aquest centralisme radial contrasentit ha d’acabar ja, però l’Estat no resol qüestions clau com els Rodalia i el Corredor Mediterrani, mentre es plantegen l’ampliació de l’aeroport de Barcelona”, ha dit Colau, mentre que Ribó ha lamentat que la gent que es desplaça fins a la ciutat des de l’àrea metropolitana o des del centre fins als polígons industrials de les localitats veïnes es desplacen en automòbil perquè no disposen d’un transport públic adequat.