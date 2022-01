La sanitat postpandèmia: Barceló reorganitza els centres de salut i inverteix 326 milions d’euros per descongestionar l’atenció primària

L’atenció primària, la porta d’entrada al sistema sanitari, comptarà des del 2022 amb un reforç de personal i de finançament per a descongestionar els centres de salut. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reorganitza els centres de salut i incorpora 1.600 professionals per alleujar la saturació, incrementada per la pandèmia, que augmentarà la plantilla en un 13%.

El Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, presentat divendres per la consellera Ana Barceló, preveu un increment de recursos fins que atenció primària aconseguisca una quarta part del pressupost de la conselleria, actualment, en el 15%. Per a executar-ho, el Consell invertirà 326 milions d’euros en dos anys, dels quals 130 aniran per a la contractació de personal i 76 per a la construcció de nous centres de salut.

Sanitat busca adaptar la resposta dels centres de salut a les necessitats dels pacients per aconseguir “una atenció pròxima i de qualitat, respondre al repte de l’envelliment poblacional i la cronicitat, així com potenciar les noves tecnologies i la medicina preventiva”. Per fer-ho, reorganitzarà els centres de primària, que tindran un responsable mèdic, un altre d’infermeria i un altre d’administració. Els centres combinaran l’atenció presencial –amb caràcter preferent– amb la domiciliària, telefònica i per videoconferència, segons cada cas.

La cartera de serveis s’ampliarà i s’unificarà per centrar-se en aspectes clínics i promoció de salut i cobrir les noves realitats demogràfiques, l’envelliment i la cronicitat que ja suposa el 80% de les consultes. Així doncs, es dotarà tots els centres de l’equipament necessari per a fer ecografies, retinografies, infiltracions i cirurgia menor.

El pla consta d’un centenar de punts que acabaran de concretar-se amb els col·lectius professionals. Alguns, com la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, han transmés a Sanitat les seues queixes per no haver-ho abordat prèviament. Durant la presentació del marc, Barceló ha assenyalat que ara es reuniran amb la Taula tècnica i sindicats per concretar les categories d’aquestes places de nova creació i ha indicat que el pla es remetrà a les societats científiques, sindicals i professionals perquè hi facen les seues aportacions i presentar-lo al Ministeri de Sanitat abans del 31 de març. Així mateix, ha explicat que aquest reforç està pensat per a cobrir els dèficits de plantilla en una situació de normalitat, però que no hi hauria problemes a dotar de més recursos si calguera fer front a una altra pressió extraordinària com la causada per la pandèmia. S’estima que en els pròxims tres anys quasi un 20% dels metges estaran en edat de jubilació.

Investigació i prevenció

Sanitat vol incorporar la investigació com a part del treball sanitari per trobar millores en l’atenció assistencial i “que ocupe el lloc central de l’atenció sanitària i la promoció de la salut de les persones”. La conselleria es compromet a dotar de recursos el personal per permetre actualitzar els seus coneixements i fer aportacions, al mateix temps que incorporarà figures que coordinen els centres de salut amb altres recursos assistencials de serveis socials.