Una xarxa contra la violència de gènere en el comerç local valencià

El comerç de proximitat és un entorn de confiança i la majoria dels seus usuaris són dones. Aprofitant aquesta circumstància, els comerciants valencians volen que els seus establiments s’impliquen en la lluita contra la violència masclista amb un sistema de detecció que ajude les víctimes a recórrer als recursos especialitzats.

De la mateixa manera que en les farmàcies i alguns establiments d’oci hi ha mecanismes d’alerta, els comerciants volen participar d’aquesta mena de punts violeta, aprofitant el coneixement que molts tenen sobre les persones que hi acudeixen de manera recurrent. Els representants de la Unió Gremial valenciana han traslladat aquesta proposta a la vicepresidenta i consellera d’Igualtat, Mónica Oltra, per establir mecanismes de col·laboració i formar part de la xarxa de ‘Punts violeta’, espais segurs per a víctimes de violència masclista.

Els comerciants advoquen per adaptar la guia del Ministeri d’Igualtat, de caràcter informatiu, i alhora buscar una fórmula segura perquè les víctimes puguen denunciar reduint el risc en els seus domicilis. Oltra ha aplaudit que la iniciativa supose “augmentar cada vegada més els espais a què aquestes dones puguen acudir a sol·licitar ajuda” i “no carregar sobre les dones també el pes de la denúncia”, sobretot en “espais de confiança” com aquests comerços en què s’estableix una relació personal amb els venedors. A parer seu, el protocol envia un doble missatge: a les víctimes els trasllada que tenen a l’abast un espai de suport, amb una xarxa social, mentre que als agressors els mostra un rebuig unànime.

La proposta advoca per impartir formació i orientació a tots els comerços perquè els que els regenten siguen capaços de detectar casos de violència masclista, a través d’un gest o un senyal comú, a fi que els comerciants activen els protocols i posen el cas en coneixement dels recursos especialitzats. Juan Motilla, president de l’agrupació, assegura que la intenció és “crear una xarxa d’alerta primerenca a la Comunitat Valenciana que s’ajuste a la guia del ministeri en aquest assumpte dels Punts Violeta” i facilitar les accions de prevenció i protecció davant la violència masclista.