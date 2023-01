Ximo Puig anuncia que la Generalitat subvencionarà l'aigua dessalada per a suplir la retallada del Tajo-Segura

La Generalitat Valenciana subvencionarà l'aigua dessalada per a compensar la retallada del transvasament Tajo-Segura. L'Executiu autonòmic crearà una línia d'ajudes per a finançar el preu de l'aigua als regants amb 10 cèntims per centímetre cúbic.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la sessió de control d'aquest dimecres en les Corts Valencianes. Puig ha comunicat aquesta línia d'ajudes com una de les mesures per a compensar la decisió del Consell de Ministres sobre els cabals ecològics, aprovada aquest dimarts pese al retret del Consell d'Estat.

El Govern central ha avançat que fixarà el preu de l'aigua dessalada en 0,34 cèntims per metre cúbic, que quedarà en 0,24 amb l'ajuda de la Generalitat Valenciana. El dirigent ha volgut garantir en el seu discurs que els regants que empren l'aigua del transvasament tindran recursos hídrics per a continuar amb les seues activitats, en resposta al retret del PP sobre la decisió de Moncloa.

A més, Puig ha comunicat que sol·licitaran que es convoque “immediatament” la comissió de seguiment per a avaluar totes les inversions en infraestructures hídriques.