El Port de València aprova la seua ampliació en contra de part del Consell i de l’alcalde, que diu que “és perjudicial per a la ciutat”

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar divendres el projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord del port de València, amb un pressupost base de 542,6 milions d’euros d’inversió pública. A aquests s’afegiran els 1.021 milions que aportarà l’empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grup MSC, companyia europea que serà l’encarregada de la construcció i l’explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors.

Com ja va passar en la votació de l’adjudicació de la terminal de creuers, l’alcalde de València, Joan Ribó, hi va votar en contra pel fet de mancar d’una declaració d’impacte ambiental (DIA) amb els paràmetres ambientals actuals i que tinga en compte els canvis que s’han implementat en el projecte i el seu possible impacte a les platges del sud i en el trànsit rodat. També hi va votar en contra Iván Castañón, el representant del Consell per designació de la vicepresidència de la Generalitat, de Compromís. Unides Podem, encara que sense representació en el consell, també s’ha manifestat radicalment en contra del projecte.

No obstant això, el president de l’APV, Aurelio Martínez, va restar importància al fet que el màxim representant de la ciutat en què se situa el port, i el representant d’una part important del Consell, es pronunciaren en contra: “No li resta legitimitat; en democràcia, quan es vota, es guanya per majoria i punt, encara que crec que és interessant que tinguem punts de vista diferents, i això ens obliga a una aproximació, però el que no pots fer és parar perquè no hi haja unanimitat. En política, si es fera això, cap llei s’aprovaria”.

En acabar la reunió, Ribó va argumentar la seua postura: “Estem davant una situació estratègica per a la ciutat, i no s’ha abordat de la manera adequada. Aquesta ampliació no serà beneficiosa per a la ciutat, sinó que suposarà un perjudici, i per això hi hem votat que no”.

L’alcalde va denunciar que “no s’ha fet tot el necessari en aquest cas”, ni en termes jurídics, ni en el desenvolupament de les actuacions de millora que estaven previstes, ni en l’actualització dels estudis i les previsions sobre les implicacions del projecte. Per això, la seua posició contrària. Ribó ha subratllat al final de la reunió: “Quan escolte les persones que es manifesten al carrer pel seu desacord amb aquest projecte, em venen a la memòria els moviments veïnals que en el seu moment reclamaven ”El Saler per al poble“, o que volien que el Túria fora una zona verda i no una autopista de set carrils”.

Ribó va alertar de la incertesa jurídica que es deriva del fet que l’Autoritat Portuària “siga jutge i part en la gestió de la declaració d’impacte ambiental (DIA)”. “Això no és gens normal, perquè, generalment, qui fa el projecte no fa la declaració; això és una cosa absolutament irregular”, va afirmar l’alcalde, que va afegir que això tindrà “conseqüències en el terreny jurídic, com de fet ja s’ha presentat una demanda que s’ha acceptat”. Ribó va advertir que València “ja té experiència en situacions similars d’incertesa jurídica, com per exemple, en el cas de la ZAL, zona d’actuacions logístiques, que s’arrossega ja 25 anys, i que suposa una situació molt clara”.

D’altra banda, l’alcalde va destacar que les previsions de millores en zones de costa que estaven establides en la DIA anterior “no s’han complit”. Tal com ha recordat, en l’informe de Costes publicat íntegrament per elDiario.es, “Annex número 1, pàgines 68 i 69 de la DIA del 2007, fa 15 anys, es detallen una sèrie de mesures que han de dur a terme entre Costes i l’Autoritat Portuària pel que fa a les millores a fer en punts com ara l’Arbre del Gos, el Saler i Pinedo, entre altres”. “Però no s’ha fet absolutament res: l’un per l’altre, i la casa sense agranar”, va dir Ribó, que va qualificar la situació de “molt greu”.

Per part seua, la consellera de Transició Ecològica, Isaura Navarro, va comentar que “l’ampliació del port de València és una autèntica aberració, un enorme despropòsit que continue avant atenent totes les conseqüències ambientals, de biodiversitat i de protecció del territori que representa, també a espais com l’Albufera”. L’informe mateix del Ministeri de Transició Ecològica ja reconeix i deixa patents “totes les afeccions ambientals que suposa, i no es pot deixar tot en mans de l’Autoritat Portuària quan és la promotora i només té un criteri de negoci”.

Per tant, Segons Navarro, “és més que evident la necessitat d’avaluar adequadament els efectes ambientals d’aquest projecte amb una altra DIA que també incloga els espais naturals protegits i la Xarxa Natura 2000; l’emergència climàtica ens marca un camí de prevenció i protecció, i precisament el de l’ampliació del port és just el contrari. És una amenaça contra el nostre territori i contra la qualitat de vida del veïnat”.

Els dubtes legals del projecte

El projecte constructiu del moll de contenidors per a la polèmica ampliació nord del port de València preveu diverses qüestions que xoquen frontalment amb la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 perquè no hi estan previstes.

Una de les més rellevants és que estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per a construir els nous molls, mentre que el projecte actual preveu la utilització de 25,6 milions de metres cúbics, 6 més del que es preveia.

A més, hi ha dubtes seriosos sobre la seua vigència, motiu pel qual Ports de l’Estat va sol·licitar a l’APV que emetera una certificació que el projecte no requereix sotmetre’s a un nou procediment ambiental, amb caràcter previ a l’aprovació d’aquest, cosa que es desconeix si ja s’ha complit.

D’altra banda, l’Audiència Nacional té pendent de resoldre un recurs sobre la cessió de la condició d’òrgan substantiu a l’APV, que al seu torn és el promotor, cosa que implica que és l’organisme mateix qui ha de decidir si fa una altra declaració d’impacte ambiental.

Licitació el primer trimestre del 2023

El projecte aprovat divendres s’elevarà al Consell de Ministres, atés que es tracta d’una iniciativa que comporta una inversió pública superior a 12 milions d’euros.

Paral·lelament, l’APV ja ha començat a preparar el document de licitació d’aquestes obres que executarà Valenciaport i que tindran un pressupost base de 542.694.149,17 milions d’euros. La licitació es preveu per al primer trimestre de l’any que ve, una vegada es produïsca l’aprovació del Govern.

Segons va informar l’APV, els tècnics de Valenciaport ja treballen per donar compliment a totes i cadascuna de les 21 observacions i condicions que va fer la Direcció General de Costes en el seu informe favorable de Compatibilitat amb l’Estratègia Marina sobre el projecte constructiu aprovat hui.

Sobre aquest tema, el director general, Francesc Josep Sánchez, va explicar que la Direcció General de Costes està fent una declaració d’impacte ambiental per a l’extracció d’arena de tot el banc de Cullera, i que l’informe només els impedeix extraure d’una zona concreta de tot el banc, per la qual cosa s’estudiarà l’opció que agafar-la d’un altre punt. En cas que no es puga, els 2,6 milions de metres cúbics d’arena que faltarien per a completar el rebliment dels molls s’agafarien dels enderrocs d’altres obres, com per exemple les del canal d’accés de València que arrancaran l’any que ve.