La potència d’energies renovables en tramitació en la Comunitat Valenciana duplica la instal·lada

Les associacions ecologistes valencianes consideren que les crítiques a la gestió de les energies renovables responen a interessos del sector, que busquen una legislació més laxa per a tirar avant projectes. Segons els càlculs d’Acció Ecologista-Agró, els expedients de projectes de plantes fotovoltaiques i eòliques a la Comunitat Valenciana que estan en tramitació impliquen la incorporació a la xarxa de més potència de la que hi ha, quasi el doble.

La plataforma ecologista pren com a referència un estudi de l’IVIE que analitza la situació de les renovables l’any 2018 i dades facilitades a l’entitat pel Govern valencià. Aquest informe apunta que el 2018 la potència total instal·lada era de 8.224 megavats, i que a penes el 28% eren de producció renovable (uns 2.300), molt lluny de l’objectiu marcat per la Unió Europea de 10.000 megavats el 2030.

L’associació Acció Ecologista-Agró assegura que l’agost del 2023 s’havien aprovat o estaven en tramitació un total de 9.800,69 megavats d’energia solar fotovoltaica. D’aquesta xifra, indiquen, hi ha aprovats projectes que sumen 2.190 megavats i estan pendents de ser construïts i incorporats a la xarxa, mentre que els projectes que suposen 7.610 megavats, els restants, estan en fase de tramitació. Així doncs, la xifra pendent d’avaluar duplica la xifra ja aprovada.

Segons els ecologistes, en els últims anys està produint-se un boom d’instal·lació de plantes solars que es materialitzarà en poc de temps. “El camí és instal·lar l’equivalent a 10 centrals nuclears”, apunten en un comunicat, en què adverteixen que la potència elèctrica instal·lada que va tardar dècades es duplicarà en pocs anys. “Això és un repte per a l’Administració autonòmica, perquè ha de tramitar un nombre molt elevat d’expedients complexos d’avaluació ambiental, en què participen diverses administracions. S’hi suma la pressió d’empreses del sector que volen eludir tràmits i obtindre diligències accelerades i beneficioses per a poder abocar abans a la xarxa”, indiquen.

L’agrupació considera que “la situació és contraproduent” i creu que obeeix a una planificació escassa. “L’any 2015 es va limitar la instal·lació de plantes fotovoltaiques a través de l’impost al sol, que va acabar derogant-se el 2018. Aquest esdeveniment va suposar la fallida de diferents empreses i una aturada en el desplegament i l’evolució. La reobertura al sector l’any 2018 es va fer en tromba”, critiquen.

L’embut d’expedients, diuen, “no es pot resoldre relaxant les garanties ambientals i socials, com proposa la patronal del sector Avaesen. L’error de l’Administració ha sigut voler fer la faena de dècades en pocs anys i això suposa efectes no volguts.”. Els ecologistes critiquen que, “en delegar el procés en empreses mercantils, no es du a terme una transició justa i sostenible” i censuren que s’instal·len plantes en comarques rurals, assegurant que “resten ocupació a l’agricultura”. Per això, consideren, “les peticions de tramitacions més ràpides i amb relaxació de tràmits i de procediment d’avaluació ambiental a què haurà de sotmetre’s cada instal·lació obeeixen a interessos de les empreses de salvar projectes difícils de justificar”.

L’agrupació proposa accelerar la tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques de particulars en cobertes, que són “molt més senzilles”, però estan “allargant-se de manera injustificada”. El model energètic de l’autoconsum és considerat més respectuós i genera menys conflicte social, encara que resulta insuficient per a les demandes de consum actuals.

Segons les dades de la Conselleria d’Innovació, competent en matèria energètica, des del 2018 s’han finalitzat 231 expedients i n’hi ha en cua 415, 41 encara pendents d’admissió a tràmit, amb dades del mes d’octubre del 2023.