El PP va autoritzar l’ara candidat de Vox a València a cobrar 5.000 euros més del que està previst per llei com a rector de la VIU

La gestió de la candidata del PP a l’alcaldia de València, María José Catalá, al capdavant de la Fundació de la Universitat Internacional de València (FVIU) com a consellera d’Educació de l’expresident Alberto Fabra, genera cada vegada més dubtes a mesura que es busseja en la diferent documentació emesa pels organismes oficials de control encarregats de fiscalitzar el seu funcionament dins dels paràmetres legals.

Com va informar elDiario.es, l’‘Informe d’estimació tècnica del valor raonable’ de la Universitat Internacional de València (VIU) encarregat a dit a Janus Antebo Asesores SL per Catalá, per posar preu a la seua venda l’any 2013, aflorava diverses irregularitats en la gestió de l’entitat que a més van tindre rellevància a l’hora de taxar-la.

Tant aquest informe com un altre de posterior que va fer la mateixa consultora evidencien que tan sols 27 dies després que la mesa de contractació acceptara l’oferta del grup Planeta valorada en 4 milions, el seu valor es va disparar després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.

En un dels seus apartats, aquest document revela “la superació de quantitats fixades en llei per a la retribució de determinats alts càrrecs”, sense que aprofundira més en la qüestió.

No obstant això, nova documentació recaptada per aquesta redacció fa més llum a l’assumpte. En concret, un informe d’auditoria de la Intervenció de la Generalitat Valenciana relatiu a l’exercici del 2012 afirma que “la retribució del director general excedeix el límit establit en la Llei de pressupostos de la Generalitat per als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. No obstant això, amb data 12 d’abril de 2012 s’acorda per part del Consell autoritzar, excepcionalment, el director general de la fundació i rector de la Universitat Internacional Valenciana, la percepció d’unes retribucions superiors (57.599,76 euros anuals)”. “Per part nostra”, afig, “s’ha comprovat que el sou establit és lleugerament superior a aquest import (62.247,22 euros)”.

El càrrec de director general i rector l’exercia llavors Juan Manuel Badenas, nomenat fa poc candidat a l’alcaldia de València per Vox. Badenas va prendre possessió del càrrec com a rector el 13 de juliol de 2011 a proposta del conseller d’Educació llavors, Alejandro Font de Mora, i el va exercir fins a la venda de la VIU al grup Planeta al final del 2013.

Preguntada Catalá en el seu moment sobre aquest assumpte, va afirmar que no va ser ella qui va fixar les retribucions de la VIU i va atribuir els retrets de la resta de partits en la “campanya electoral”, mentre els portaveus de Vox en les Corts van rebutjar que Badenas haguera de donar explicacions al no apreciar irregularitats.

Com va informar aquest diari, ex-caps de premsa amb els consellers Rafael Blasco i José Císcar, una regidora i una responsable d’una fundació que va impulsar Francisco Camps van ser contractats per la Universitat Internacional de València.

El mateix informe de la Intervenció aflora un presumpte cas de fraccionament de contractes en el si de la Fundació: “Hi ha diversos proveïdors l’import de subministraments dels quals o serveis contractats amb un mateix proveïdor al llarg de l’exercici supera el límit dels contractes menors, havent-se tramitat de manera independent, com a contractes menors, despeses que podrien formar part d’una mateixa unitat operativa o funcional. Hauria d’haver-se seguit un procediment obert o negociat, ajustant-se als principis de publicitat i concurrència”. Segons l’informe, es tracta de contractes amb Europatravel per valor de 26.821,23 euros i amb Tecel Estudios SL per valor de 29.500 euros.

L’operació de privatització va implicar el traspàs d’actius des de la Fundació VIU per valor de 5,7 milions per a crear una societat limitada i la venda posterior d’un 70% de les participacions per quatre milions d’euros al grup Planeta. La institució havia suposat fins aquell moment un cost de 34 milions d’euros per a les arques públiques i l’any de la venda, 2013, va donar 752.00 euros de benefici. En l’actualitat, Catalá treballa com a professora associada de la VIU sense que fins ara haja volgut especificar els seus emoluments.