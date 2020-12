El PP exigeix ara un concurs per a triar al gerent de l’EMT de València, després d’haver-ne nomenat dos quan governava, un amb sou VIP

Els consellers del grup municipal del PP de València en l’Empresa Municipal de Transports (EMT), Carlos Mundina i Marta Torrado, han posat el crit en el cel amb motiu del nomenament de la nova gerent de l’entitat, Marta Serrano, sense fer un concurs públic. També Ciutadans s’ha sumat a aquesta crítica.

No obstant això, en el cas dels populars, la reivindicació perd credibilitat tenint en compte que durant els seus 24 anys de govern municipal, amb Mundina i Torrado en l’equip de Rita Barberá (com a assessor i com a regidora, respectivament), no sols no van fer concursos públics per a triar els dos gerents que van nomenar, sinó que a més tenien uns sous molt més elevats.

En concret, Ramón Ruiz va ser gerent de l’entitat entre el 1988 i el 2005. Va ser, per tant, nomenat pel PSPV i en el moment de destituir-lo tenia un sou de 114.000 euros. Després d’ell, ja amb el PP de Rita Barberá al capdavant del consistori, es va triar sense cap mena de concurs Jesús Herrero com a gerent amb un sou ni més ni menys que de 127.000 euros, és a dir, 30.000 euros bruts més del que cobrava la mateixa Barberá i 50.000 euros bruts més que el president llavors de la Generalitat, Alberto Fabra.

L’any 2012, Herrero va ser substituït per Andrés Bernabé, que ja treballava a la casa com a cap de recursos humans i que, com a gerent, tenia un salari de 92.500 euros.

Amb el canvi de govern municipal l’any 2015, l’actual regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, va nomenar gerent Josep Enric Garcia amb un sou de 75.000 euros, el mateix que tindrà la nova responsable, Marta Serrano, nomenada oficialment dimarts després del cessament de Garcia amb els vots a favor de Compromís i el PSPV, i en contra del PP, Ciutadans i Vox.

Serrano, primera dona en 35 anys que ocupe la gerència, és enginyera de camins, canals i ports especialitzada en transport i disseny urbà per la Universitat de Castella-la Manxa i la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule a Aquisgrà, Alemanya, on va estudiar dos anys. Entre els seus càrrecs més recents està el de directora de Comunicació i Consultoria d’EMT Madrid entre el 2015 i el 2019. En l’actualitat ocupava el càrrec de cap d’Operacions d’EMT Fuenlabrada.

Sobre l’absència de concursos per a designar al gerent, fonts de l’EMT expliquen que es tracta d’un càrrec de confiança com el de qualsevol altra empresa pública i que, per tant, té un contracte de duració limitada. L’entitat posa l’exemple que en EMT Madrid, el PP i Ciutadans tampoc han convocat concursos públics per a designar al gerent.

Malgrat tot, des del PP insisteixen que “cal en aquest moment amb la delicadíssima situació financera comptar amb els millors i no caure en designacions a dit”, al mateix temps que afirmen que Bernabé va ser nomenat mitjançant “un concurs externalitzat que va fer una empresa de recursos humans”, cosa que neguen de manera tallant des de l’empresa pública, que afirma que mai s’ha fet un concurs públic per a designar un càrrec de confiança.

Compra d’autobusos nous

El Consell també va aprovar, amb els vots a favor de Compromís i PSPV, l’abstenció del PP i Ciutadans i el vot en contra de Vox, l’adjudicació de les operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament de 81 autobusos nous, dins del projecte de renovació de la flota, per a les quals s’han rebut sis ofertes de quatre entitats bancàries. Aquests autobusos formen part dels 164 autobusos híbrids que han començat a arribar enguany, i que el Banc Europeu d’Inversions (BEI) finança al 50% i la banca privada un altre 50%.

També s’ha acordat, amb els vots a favor de Compromís i PSPV i les abstencions del PP, Ciutadans i Vox, l’adjudicació dels serveis de reparacions i revisions elèctriques, mecàniques i carrosseria en autobusos i vehicles auxiliars. La modificació del contracte de subministrament i manteniment d’infraestructura Informàtica d’EMT s’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís i PSPV, l’abstenció de Ciutadans i PP i en contra de Vox.