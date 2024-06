El PP guanya les eleccions europees a la Comunitat Valenciana a quatre punts del PSOE i Compromís envia Marzà a Brussel·les

El Partit Popular ha estat la força més votada a la Comunitat Valenciana en les eleccions europees celebrades aquest diumenge, amb el 35,8% dels vots. Per part seua, el PSOE aconsegueix el 31,4%, a quatre punts dels populars, segons l'escrutini oficial que s'ha fet públic a les 23.00 hores.

Vox ha estat la tercera força política amb un 11,5% dels suports, mentre que Compromís-Sumar ha obtingut el 7,63%. El segueix Se Acabó la Fiesta, partit de l'ultra Alvise Pérez, amb el 5,77%, i Podem, amb el 3%.

En els comicis europeus celebrats el 2019, el partit més votat va ser el PSOE amb un 32,97% dels vots, per la qual cosa ha patit un descens d'un punt, seguit pel PP amb el 22,57% dels vots, que ara s'ha disparat en 13 punts en absorbir la borsa d'electors de Ciutadans, que va ser fa cinc anys la tercera força, mentre Compromís va obtindre el 8,36%, i Vox el 7,23% dels vots, pràcticament els mateixos que als comicis d'aquest diumenge. La participació a la Comunitat Valenciana ha estat del 53,69%, nou punts menys que el 2019, quan les eleccions van coincidir amb les municipals i autonòmiques.

Amb els resultats obtinguts a nivell estatal, al Parlament Europeu hi haurà quatre diputats valencians: Esteban González Pons pel PP; Leire Pajín i Sandra Gómez pels socialistes i Vicent Marzà per Compromís-Sumar. Amb això, els valencianistes tornen a l'Europarlament, en què no tenien representació, mentre populars i socialistes valencians mantenen una presència equivalent a la que tenien.