El PP i Vox eliminen 243.000 euros de subvencions de l’Ajuntament de València als sindicats: “No tenien massa sentit”

L’animadversió de l’extrema dreta cap a les centrals sindicals s’ha plasmat en el projecte de pressupostos de l’Ajuntament de València per a l’any que ve, el primer del bipartit del PP i Vox que encapçala María José Català. “Hem aconseguit posar-nos d’acord d’eliminar algunes subvencions nominatives que no tenien massa sentit, com, per exemple, les que es produeixen cap als sindicats, de manera que es potencien algunes subvencions culturals que tenen a veure amb la tradició i la història de la cultura valenciana i prescindim d’algunes altres que no representen tant el sentiment de la major part dels valencians”. El segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de València i portaveu municipal de Vox es va pronunciar així dilluns en la presentació dels pressupostos municipals juntament amb l’alcaldessa del PP, María José Catalá, i a la primera tinenta d’alcalde, la també popular María José Ferrer San Segundo.

Tant Catalá com Badenas van presumir de l’eliminació de les ajudes als sindicats i a entitats que consideren catalanistes, al mateix temps que van assegurar que incrementaran les assignacions a dit a entitats afins com Lo Rat Penat. En concret, Badenas va comentar que l’any passat els sindicats van obtindre ajudes directes per valor de 243.000 euros i que el pressupost compta amb una partida d’1,2 milions d’euros en subvencions nominatives amb vista a l’any 2024.

“Hem eliminat totes les línies destinades a les entitats catalanistes previstes en 75.000 euros i hem incrementat les ajudes a Lo Rat Penat i signarem convenis l’any que ve amb entitats valencianistes com la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, el Casino d’Agricultura o l’Ateneu. Les entitats catalanistes no tindran ni un euro d’ajudes nominatives en aquest Ajuntament”, va dir Catalá.

Com ha informat elDiario.es, el pressupost municipal del 2024 serà de 1.116 milions d’euros i creixerà en un 7,11% respecte de l’any anterior, que va ser de 1.042 milions d’euros.

L’alcaldessa va destacar: “Es tracta d’una xifra rècord per a complir amb els compromisos que tenim amb els veïns. Durem a terme la baixada d’impostos més gran d’Espanya i tot això amb un pressupost sense retallades, que amortitza deute i que respon a les necessitats de la ciutat”.

Per part seua, el segon tinent d’alcalde i portaveu de Vox, Juanma Badenas, va afirmar que “es tracta de comptes molt positius fruit de l’esforç de Vox i el PP que redunda en benefici de tots els valencians”.

Els pressupostos, no obstant això, tenen lletra menuda. Tal com ha anat repetint Catalá en els últims mesos, inclouen una baixada d’impostos, però serà una rebaixa que beneficiarà més les rendes altes, sobretot en el cas de l’IBI, ja que com més gran siga el valor de l’habitatge més gran serà el descompte en el rebut.

En concret, l’IBI baixarà un 20% i passarà d’un coeficient general del 0,723 al 0,578. A més s’amplia la bonificació aplicable a les famílies nombroses, amb una bonificació del 60% per a les famílies de caràcter general i una bonificació del 90% a les famílies de categoria especial. A més de l’IBI, baixa l’impost de circulació un 8,5%, la taxa de clavegueram un 50% i l’impost de plusvàlues un 95%.

Tanmateix, això no implica una baixada d’impostos de 70 milions, sinó de 49 milions, segons reflecteixen els comptes, segurament perquè, a pesar que l’IBI baixa percentualment, hi ha molts més habitatges a la ciutat.

Quant a les inversions, passaran de 79 milions del 2023 a 109 milions previstos per al 2024, gran part pels fons Next Generation, amb què entre altres projectes s’aplicarà asfalt fonoabsorbent en la Gran Via de Marqués del Túria, entre la plaça d’Amèrica i el carrer de Russafa, es construirà un nou pont sobre el canal del Palmar al carrer de Jesuset de l’Hort o es renovaran les voreres i el paviment del carrer de Ramiro de Maeztu.

Sobre les inversions compromeses en els pressupostos participatius, moltes de les quals relacionades amb mobilitat sostenible, Catalá va comentar que es mantindran els projectes compromesos, però que faran una pensada a aquesta iniciativa impulsada per l’anterior equip de Govern de Compromís i el PSPV per la qual els veïns i veïnes decidien per votació la destinació de huit milions d’euros en inversions.

A més, el deute previst es reduirà de 189 milions previstos per al final d’aquest exercici a 186,9 milions d’euros per al final del 2024.

Com és possible, recaptant menys diners en impostos, augmentar les inversions i reduir el deute? La resposta té a veure amb les aportacions de l’Estat, en què el muntant total ascendeix a 113 milions d’euros, 84 corresponents a les liquidacions del Govern i 29 a fons Next Generation.

Compromís destaca les aportacions del Govern del PSOE i Sumar

Després de conéixer les línies bàsiques dels pressupostos, des de Compromís han comentat que “la idea més important de l’anunci fet hui per María José Català és el seu reconeixement de les bondats que oferirà a València un nou govern entre PSOE i Sumar a Espanya, en què Compromís tindrà un paper rellevant”.

I és que “l’augment de pressupost que ha anunciat està fiat a l’augment de les dotacions de l’Estat que espera del nou govern de Yolanda Díaz i Pedro Sánchez, per a fer front, entre altres coses, a la pèrdua d’ingressos de la ciutat derivada de la retallada d’impostos als rics que ja han aprovat el PP i Vox”.

El PSPV critica que no hi ha projectes nous

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va apuntar que el projecte de pressupostos presentat hui pel Govern del PP i Vox “comptarà amb 113 milions d’euros més gràcies al Govern de Pedro Sánchez, que és el president que més està invertint a la nostra ciutat”. “Catalá i Badenas han presentat un pressupost que solament creix gràcies al Govern progressista d’Espanya”, ha recordat.

Gómez va assenyalar que el projecte de pressupostos no presenta novetats, perquè mantenen projectes que va deixar en marxa l’anterior corporació, però adverteix que “no incorpora cap projecte nou més enllà de seguir la senda del sectarisme que marca Vox”.

La dirigent socialista va apuntar que Catalá “ha presumit” en la roda de premsa de “tres coses que el govern progressista va deixar en marxa, com són l’augment de places de Policia Local, l’augment de pressupost del contracte de neteja i l’augment de pressupost en habitatge”. Així va dir que María José Catalá “ha demostrat que no té ni una sola nova idea”.