El PP i Vox de València apugen un 50% el preu de 15 cases que l’Ajuntament subhastarà al Cabanyal

El consell d’administració de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar ha iniciat el procés per a l’alienació de 15 immobles per un valor d’1,4 milions d’euros pel procediment de concurs, per a la qual cosa dilluns ha aprovat el plec de condicions.

A més, s’ha presentat el projecte bàsic dels dos edificis d’habitatges que es construiran en la parcel·la situada al carrer de les Drassanes, Vicent Guillot, Tio Bola i el carrer d’Eugènia Viñes, que es destinaran al reallotjament dels propietaris dels Blocs Portuaris. El nou edifici suposarà una inversió de 10,5 milions d’euros.

Com s’estableix en els plecs aprovats dilluns per a la venda d’immobles, els preus d’eixida se situen entre 55.000 i 225.000 euros, cosa que suposa un valor total d’1.381.562 euros. D’aquesta manera, amb aquest procés, unit a la venda d’altres immobles, que va ser resolta al final del mes d’abril, la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar posarà a la disposició del barri durant enguany 27 immobles per un valor total de 2,3 milions d’euros.

En les adjudicacions dels immobles, tal com s’ha aprovat en la reunió, es valorarà en 30 punts dedicar l’immoble a residència habitual, almenys durant 10 anys. A més, es puntuaran aspectes com l’empadronament actual o anterior en el barri, desenvolupar la seua faena en el barri, ser menor de 35 anys o major de 65, formar una família nombrosa, ser família monoparental o tindre una discapacitat. D’aquesta manera, es redueix el pes de l’oferta econòmica en la valoració de procés.

Després de l’aprovació dels plecs en el consell d’administració de dilluns i de la publicació en la plataforma i en la pàgina web de la societat, s’obrirà un període de 30 dies hàbils per a la presentació de les ofertes. Així doncs, el mes d’agost es podrà iniciar el procés per a l’adjudicació amb l’obertura dels sobres.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha comentat que continuaran treballant per al barri “escoltant les seues propostes, necessitats i oferint solucions i, en aquest sentit, serà fonamental redoblar esforços des de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar perquè de veritat siga un instrument que contribuïsca al desenvolupament i la planificació de les necessitats del barri”.

Des del PSPV, no obstant això, s’han mostrat molt crítics amb els preus d’eixida aprovats amb el seu vot en contra. La portaveu socialista Sandra Gómez ha denunciat que el PP ha canviat els criteris de les subhastes d’aquests habitatges per a incrementar fins al 50% els preus de licitació, cosa que implica, ha subratllat, que se supere en alguns casos un valor per metre quadrat de més de 3.000 euros. “En tot just uns mesos, el Partit Popular ha introduït una modificació substancial en les subhastes d’habitatge del Cabanyal que posarà molt difícil que els veïns i veïnes del barri puguen optar a la compra, deixant en mans de les empreses, que són les que poden optar a aquests preus, els immobles que subhasta l’Ajuntament”, ha insistit.

Gómez, que ha confirmat el vot en contra dels socialistes en el consell d’administració de Pla Cabanyal, ha detallat que, “amb la proposta de (l’alcaldessa) Catalá, un habitatge de 33 metres quadrats al carrer del Pare Luis Navarro tindrà un preu d’eixida de 95.000 euros, és a dir, més de 2.900 euros el metre quadrat. O un solar de 27 metres quadrats del carrer del Progrés que és inedificable eixirà, amb els preus estipulats pel PP, per un preu de 125.000 euros. Són preus desorbitats que, si hi sumes la construcció, és encara més escandalós. Catalá actua com una agència immobiliària en compte de pensar en els veïns del barri. Vam aprovar els preus que van portar al març, però amb aquestes noves condicions de hui les hem rebutjades en el consell”, ha afirmat.

La líder dels socialistes, a més, ha assenyalat que aquests preus fixats pel PP de Catalá són tan sols la referència d’eixida, perquè les licitacions poden acabar elevant-los molt més. “Parlem d’una subhasta, amb la qual cosa els valors segurament pujaran més, fent fins i tot més inaccessible encara la compra per als veïns i veïnes del Cabanyal, que era un dels objectius clau pels quals des de l’anterior govern progressista vam posar en marxa les subhastes”, ha dit.

“Nosaltres el que volíem era afavorir que els veïns i veïnes pogueren optar a habitatges que van ser expropiats pel Partit Popular, per cert, als veïns del Cabanyal mateixos i, sincerament, de manera incomprensible en tot just dos mesos, el Partit Popular ha canviat els preus de licitació en alguns casos posant uns increments que superen fins i tot els preus de mercat”, ha assegurat.

Gómez ha recordat que l’anterior govern progressista, de la mà dels socialistes en Urbanisme i en Pla Cabanyal, van establir criteris per a accedir a la subhasta, com ser veí del barri o tindre l’habitatge com a domicili fiscal. Així mateix, es van incloure bonificacions per a circumstàncies socials especials, famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere, persones majors o joves“, ha insistit.

“Però el PP ha imposat uns criteris amb què els veïns es veuran expulsats, perquè directament no podran competir-hi perquè els preus d’eixida són superiors fins i tot als de mercat. Si finalment aquests habitatges s’adjudiquen, quedaran en mà d’empreses o una altra mena de societats que, al final, acabaran apoderant-se de tot el patrimoni del Cabanyal”, ha finalitzat.

Blocs Portuaris

En la reunió de Pla Cabanyal-Canyamelar també s’ha presentat el projecte bàsic dels dos edificis d’habitatges que es construiran en la parcel·la situada al carrer de les Drassanes, Vicent Guillot, Tio Bola i carrer d’Eugènia Viñes, que es destinaran al reallotjament dels propietaris dels Blocs Portuaris. L’edifici que substituirà els Blocs Portuaris suposarà una inversió de 10,5 milions d’euros.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha explicat: “La Societat Pla Cabanyal-Canyamelar redobla els seus esforços després d’uns anys d’estancament. Així ho demostren les accions concretes. D’una banda, impulsem la construcció de 51 habitatges per a reallotjar els propietaris dels Blocs Portuaris i donar solució a un dels problemes més urgents del barri. De manera que, el 2027, i després d’una inversió de 10,5 milions d’euros, els dos edificis seran una realitat. Però, d’altra banda, continuem amb tot el procediment d’alienació d’habitatges en el barri”.