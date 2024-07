El PP i Vox de València confirmen l’eliminació dels punts per a afavorir la contractació de dones maltractades

El punt 5 dels criteris de barem de les bases del Pla Municipal d’Ocupació del 2022, últim aprovat en l’anterior mandat pel Govern municipal de Compromís i el PSPV liderat per Joan Ribó, contenia un mecanisme per a afavorir l’ocupabilitat de les dones, amb més problemes per a accedir al mercat laboral. En concret, els barems establits atorgaven cinc punts addicionals a les dones i fins a 10 en cas de tindre la condició de dona víctima de violència de gènere.

La junta de Govern del 26 de gener passat, ja amb el PP i Vox al capdavant de l’executiu municipal, va aprovar les noves bases del Pla Municipal d’Ocupació, el responsable del qual és el portaveu de la formació d’extrema dreta, Juan Manuel Badenas, en què no figura cap mena d’acció positiva cap a les dones ni cap a les víctimes de violència masclista, tal com va denunciar el regidor del PSPV Javier Mateo i ha comprovat elDiario.es consultant el document esmentat.

Dimecres, Mateo mateix va denunciar que el PP i Vox han confirmat que continuaran amb l’esborrament de les polítiques d’impuls de l’ocupació femenina en els plans d’ocupació de l’Ajuntament de València que lidera l’alcaldessa María José Catalá. Mateo va fer aquestes manifestacions després que els dos partits hagen aprovat una nova moció que ratifica l’eliminació de les mesures d’acció positiva que s’havien establit amb el govern progressista per a impulsar l’ocupació de les dones, un col·lectiu que representa el 60% de les persones desocupades de la ciutat.

“Hem tingut accés a un nou document que confirma que l’Ajuntament del PP i Vox posarà en marxa el pla d’ocupació municipal del 2024, que mobilitza 250 places, amb l’esborrament de les clàusules que beneficiaven la contractació de les dones i, cosa que és més important, la contractació de víctimes de la violència masclista. Una moció que confirma que el que va fer el portaveu del PP, Juan Carlos Caballero, va ser mentir a la ciutadania una vegada més, perquè confirma que, efectivament, com vam denunciar els socialistes, aquest govern ha suprimit les clàusules d’acció positiva”, va dir l’edil socialista.

Mateo va recordar que el PP i Vox ja van rebutjar una moció en la Comissió d’Hisenda per a recuperar les clàusules per a impulsar la contractació de dones i va anunciar que tornarà a donar la mà a Catalá “per a donar-li una altra oportunitat i que rectifique”.

En aquest sentit, va explicar que en la moció es proposarà que aquest pla municipal d’ocupació per a 250 persones es dividisca en diferents plans d’ocupació en què s’advoque pels col·lectius o els sectors de població que més dificultats tenen l’hora de trobar faena “que són els joves, els aturats de llarga duració, les persones de més de 45 anys i sí, també, malgrat l’esborrament conscient del PP i de Vox, de les dones a la ciutat de València, que continuen representant el 60% de les persones desocupades a la ciutat”.

Sentència judicial de València Activa

El Jutjat Social número 6 de València ha determinat que l’Ajuntament d’aquesta ciutat ha d’acabar amb la “doble escala salarial” que es dona entre treballadors de València Activa per a equiparar així les retribucions dels empleats d’aquesta fundació municipal.

La resolució judicial es refereix a treballadors d’aquesta entitat, dependent de la Regidoria d’Ocupació, que van ser contractats a partir del 2012, amb el PP al capdavant de l’Ajuntament fins al 2015, “que perceben un salari d’acord amb el que s’estableix en el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de la província de València”, mentre que “nou treballadors fixos contractats amb anterioritat a l’any 2012” cobren més, ja que les seues retribucions són “conformes a les taules salarials de l’Ajuntament i perceben el 100% del salari en els períodes d’incapacitat temporal i un complement d’antiguitat”.

La sentència es recull en una sentència del jutjat esmentat datada el 21 de juny passat i emesa arran de la demanda d’UGT Serveis Públics, que reclamava que es reconeguera “el dret dels afectats per aquest conflicte col·lectiu”, els contractats a partir del 2012, “a percebre les seues retribucions en les quantitats que la resta dels treballadors fixos perceben d’acord amb les taules salarials de l’Ajuntament de València, segons categoria i grup de pertinença”.

La sentència declara provat que, en una sessió del patronat de València Activa el setembre del 2005 (amb el PP en el Govern municipal) es va acordar –segons “el que es va aprovar en el consell permanent de juliol del 2005– equipar la retribució de personal de l’entitat ”a les del personal d’igual categoria de l’Ajuntament de València“.

El segon tinent d’alcalde, portaveu de Vox i edil d’Ocupació, Juanma Badenas, ha anunciat que València Activa no recorrerà contra la decisió. “Reconeixem que tots els treballadors, independentment de la seua data de contractació, mereixen un tracte equitatiu i just. La sentència reconeix aquest dret, i com que no hi recorrem, refermem el nostre compromís amb aquests valors” i s’“avança cap a una verdadera igualtat”, ha dit.

Badenas ha al·ludit a la gestió a València Activa durant els dos mandats anteriors –entre el 2015 i el 2023–, liderats per Compromís i PSPV i en què els socialistes van estar al capdavant de la fundació.

Sobre aquest tema, el regidor socialista Javier Mateo ha demanat a Vox que siga “valent i que tire avant amb la denúncia contra la gestió irregular del PP durant l’etapa anterior en el govern i que va arrancar el 2005 i el 2006”. De fet, el regidor ha avançat que, si Vox és valent i continua amb el seu propòsit, els socialistes se sumaran a la denúncia contra la mala praxi del Partit Popular.

“Les últimes contractacions mal fetes, segons diu la sentència, són del 2012. Per si no ho recorda el senyor Badenas, en aquesta etapa governava el Partit Popular, el seu actual soci de govern. En aquest sentit, animem el senyor Badenas que denuncie la mala praxi del Partit Popular en aquests anys i nosaltres ens sumarem com a Partit Socialista a aquesta denúncia”, ha continuat.