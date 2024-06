El PP i Vox voten en les Corts en contra de la capitalitat verda de València i l’alcaldessa Catalá s’esborra de la sessió

El món al revés. 48 hores després que el PP, amb el suport del PSOE, aconseguira tirar avant en el Congrés dels Diputats una iniciativa presentada perquè la Capital Verda de València siga declarada Esdeveniment Excepcional d’Interés Públic, el PP mateix, juntament amb els seus socis de Vox, va votar dijous en les Corts Valencianes en contra d’una proposició presentada per Compromís (que en el Congrés es va abstindre) per a donar suport a la capitalitat.

En el moment de la votació, l’alcaldessa de València, María José Catalá, que també és diputada autonòmica, s’ha absentat per evitar posicionar-se en contra de la distinció. L’excusa oficial de l’absència, una pretesa descoordinació primer, i una telefonada que no podia deixar d’atendre, després.

El cas és que la proposició no de llei (PNL) que també instava a “desenvolupar polítiques contra el canvi climàtic” i “rebutjar posicions negacionistes”, tan sols va rebre el suport de Compromís i del PSPV, mentre que el PP i de Vox hi van votar en contra, i va quedar descartada.

La diputada de Compromís Paula Espinosa va defensar aquesta proposta en la sessió plenària de dimecres. La seua proposta tenia dos punts: el primer, que les Corts Valencianes mostraren el seu reconeixement a la condició de València com a Capital Verda Europea durant l’any 2024 i es comprometeren a promocionar la sostenibilitat urbana en el marc de les ciutats Missió de la Unió Europea.

El segon punt demanava instar el Consell a “desenvolupar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic des de la transversalitat en l’àmbit del Govern valencià i en compliment ls compromisos adquirits en la Llei 6/2022, del 5 de desembre, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana” i “rebutjar les posicions negacionistes sobre el canvi climàtic”.

La diputada del PP Verónica Marcos va presentar una esmena a aquesta proposta en què instava també a demanar al Govern d’Espanya que es reconeguera la capitalitat com a Esdeveniment Excepcional, cosa que Espinosa no va acceptar.

Tant socialistes com valencianistes van criticar l’absència de Catalá. El síndic del PSPV, José Muñoz, va retraure a Catalá que això ha sigut un “acte de covardia política” i la va acusar d’“anar en contra dels interessos de la ciutat de València”.

Per part seua, Espinosa va considerar que Catalá “no lidera el projecte”, perquè “no se’l creu” i va qualificar de “realment decebedor” que l’alcaldessa no haja tingut “la capacitat de lideratge perquè el PP donara suport a la Capital Verda Europea”.

En l’àmbit municipal, s’han pronunciat totes dues formacions, que han considerat que aquesta votació ha sigut una “humiliació” a la ciutat per part de l’alcaldessa. La portaveu de Compromís, Papi Robles, va manifestar que Catalá “no sols ha fracassat en la seua promesa de fer de València una ciutat més verda i segura, sinó que ha fracassat també com a líder del seu propi govern i del seu propi partit, que hui ha votat en contra de la Capitalitat Verda Europea de València”. Per això, la va acusar d’humiliar-se “fent seguidisme dels postulats desballestats i conspiranoics de l’extrema dreta amb què governa”.

Per part seua, el regidor socialista Borja Sanjuán va qualificar la votació d’“humiliació” a l’alcaldessa i va assenyalar que Catalá “s’ha amagat” per no votar en contra de la seua ciutat en compte d’“enfrontar-se al PP i aconseguir que el seu partit donara suport a la declaració de suport a València”. A parer seu, “ha deixat clar que l’escó de les Corts només és una excusa per a estar aforada”.

El PP retrau a Compromís la seua abstenció en el Congrés

Fonts de l’equip de Govern municipal van comentar que “la PNL de Compromís no conté cap proposta de resolució sobre la Capitalitat Verda d’interés, utilitza la Capitalitat com a enganxament per a imposar els seus criteris sobre canvi climàtic i no parla de l’important, per què no es demana al Govern de Pedro Sánchez que done suport a la Capitalitat Verda amb pressupost i incentius fiscals perquè les empreses invertisquen en la Capitalitat Verda”.

A més, el PP va destacar: “La pregunta que cal fer-se és per què Compromís no va acceptar ahir l’esmena transaccional del PP en què es demanava al Govern que declarara la Capitalitat Esdeveniment Excepcional d’Interés Públic”. Els populars van afegir: “El seu rebuig a l’esmena del PP en les Corts s’uneix a l’abstenció de dimarts en el Congrés, per la qual cosa ací qui no té un suport ferm a la Capitalitat és Compromís i el PSOE, que continua sense exigir a Sánchez el decret llei de manera immediata”.

Per al PP “és irrenunciable que es declare Esdeveniment Excepcional d’Interés Públic la Capitalitat, perquè, fins al moment, les úniques administracions que han donat suport a la Capitalitat han sigut l’Ajuntament, el Consell i la Diputació, que han destinat pressupost a l’esdeveniment, mentre que el Govern Central continua sense donar-hi un euro”.