El PP va pagar 400.000 euros en les generals del 28A a una empresa dels autors de la campanya bruta contra Podemos

Les mentides deixen rastre. Els diners, encara més. El PP de Pablo Casado, el consultor Aleix Sanmartín i el seu empleat, el politòleg valencià Josep Lanuza, van negar fins a la sacietat ser els autors de la campanya tòxica per a desincentivar el vot de l’esquerra en les eleccions al Congrés del 20N, les segones generals celebrades el 2019, destapada per elDiario.es. Es tractava d’una sèrie d’anuncis publicats en Facebook, però també en cartelleria pels carrers, per a desmobilitzar a l’esquerra en aquells comicis; alguns dels missatges van ser llançats en nom d’Íñigo Errejón.

Lanuza va arribar a explicar per escrit a aquest diari, després de revelar les vinculacions del seu cap en aquesta campanya de joc brut, que les inversions en la compra d’espais en xarxes socials per a atacar el PSOE i Podemos les va pagar de la seua butxaca ell mateix, perquè li “agradava Íñigo Errejón”. Tot va formar part d’una gran farsa que els documents oficials lliurats pel Partit Popular al Tribunal de Comptes i el Registre Mercantil han deixat al descobert. Lanuza no sols treballava per a un assessor de Pablo Casado, sinó que les seues empreses van cobrar centenars de milers d’euros del Partit Popular.

El Tribunal de Comptes, en el seu informe sobre les eleccions del 28 d’abril de 2019 publicat fa unes quantes setmanes, revela que Lanuza no sols va treballar per al PP en la campanya per al 20N, com va demostrar aquest diari, malgrat les seues negatives reiterades, sinó que ja ho havia fet en els comicis del 28A en què Pablo Casado va obtindre un dels pitjors resultats de la història del seu partit. L’empresa Publyck Worldwide, que administra Josep Lanuza, va rebre llavors 411.400 euros de la formació conservadora. Aquests pagaments, que ara revela el Tribunal de Comptes, evidencien que aquest consultor polític, que va usar i va confessar pràctiques tramposes similars a les posades en marxa per Donald Trump en la seua campanya, va utilitzar fons del partit que dirigeix Pablo Casado per a la seua persecució a les forces d’esquerra, sobretot el PSOE i Podem.

Publyck Worldwide SL és una empresa d’activitats d’hòlding i intermediaris financers amb seu a Madrid, que una setmana abans de les eleccions del 28 d’abril va escometre dues modificacions substancials. El 22 d’aqueix mateix, a sis dies dels comicis, va canviar el seu administrador únic. Els propietaris i fundadors de la societat, Andrés Pertíñez Blasco i Antonio Martínez Pinilla, van cedir l’administració de l’empresa a Josep Lanuza Navarro, la mà dreta del consultor Aleix Sanmartín, en aquells dies ja assessor de Pablo Casado. A més, la seu social va passar de Madrid a Màlaga. Andalusia va ser una de les autonomies on es van penjar cartells de la campanya tòxica contra l’esquerra que no portava autoria ni signatura i que tractava de fer-se passar per dirigents d’esquerres desencantats amb el rumb de PSOE i Podem. L’empresa va facturar al PP en aqueixa campanya electoral 411.400 euros, uns diners que per llei els partits poden abonar durant el temps que duren els comicis i els 15 dies posteriors.

Publyck Worldwide SL es va crear onze mesos abans de l’entrada de l’autor de la campanya opaca, Josep Lanuza, i mai ha presentat els comptes en el Registre Mercantil. En l’actualitat és impossible saber quina facturació tenia la societat abans de treballar per al PP i tampoc si va rebre altres encàrrecs, a més del treball per al partit conservador.

Per l’entrada de Lanuza a sis dies de les eleccions generals d’abril del 2019, el moviment societari s’assembla a una presa de control d’una societat per a facturar uns treballs prèviament pactats. Els partits no solen improvisar despeses de centenars de milers d’euros, com tampoc ho fan les empreses o les administracions.

La societat mercantil, encara administrada en l’actualitat per Josep Lanuza, es va negar a informar el Tribunal de Comptes dels treballs i la justificació de les despeses que va cobrar del partit de Pablo Casado en la campanya del 28A. De fet, aqueixa falta de compliment de la legalitat és la que ha posat de manifest la seua relació comercial amb el Partit Popular, cosa que sempre havien negat el partit de Pablo Casado i Lanuza mateix.

En declaracions a aquest mitjà sobre la relació entre Lanuza i el PP per la campanya d’intoxicació contra l’esquerra en les eleccions del 20N del 2019, l’empleat de l’assessor personal de Casado en les eleccions va assegurar, després de ser descobert comprant anuncis negatius en Facebook, que “desconeixia” la campanya. “Jo visc a València i no havia vist aquests cartells. Tots els materials de la pàgina els he trets de les xarxes socials, cap és d’elaboració pròpia”, al·legava mesos arrere. “Vaig decidir crear la pàgina quan vaig veure que Íñigo demanava la col·laboració ciutadana per poder llançar la seua campanya arran del veto de la junta electoral. Vaig comprar dues banderoles de la campanya i vaig decidir fer alguna cosa més pel meu compte”, va afegir.

Davant la insistència d’aquest mitjà a conéixer les seues motivacions, Lanuza va afegir: “No em centre a desincentivar res. El meu cabreig és amb PSOE i UP, per no tindre govern progressista. La pàgina es diu Yo con Íñigo i dic al PSOE i UP que no compten amb mi. No demane el vot, perquè encara no es pot. Crec que em centre bastant a fer costat a Errejón, però no deixe de mostrar el meu cabreig amb Sánchez i Iglesias”.

Amb la informació que revela elDiario.es es confirma que Lanuza va estar treballant per al PP mesos abans i que a través de la seua empresa Publyck Worldwide va facturar al partit 411.400 euros. Una empremta que segueix ara el Tribunal de Comptes.

Lanuza: “Ha sigut un error administratiu”

A preguntes d’aquest diari, Lanuza al·lega que la seua empresa Publyck Worldwide no va ser contractada pel PP en les segones eleccions del 2019, les del 20N, però sí que va treballar a través d’altres empreses vinculades a Aleix Sanmartín. Sobre el seu suport a Errejón i la campanya negativa contra l’esquerra, manté que és un tema personal i que els diners que va pagar en les eleccions del 20A per comprar anuncis a favor de Més País i contra Podem va ser de la seua butxaca. “Jo continue fent costat a Íñigo, tothom que em coneix ho sap”, al·lega.

Sobre els seus treballs per a la campanya de Casado el 28A, explica que no va comprar anuncis en xarxes socials i que el contracte era per a “localitzar votants, enquestes i qüestionaris”. “Vam fer tres milions de telefonades en aqueixa campanya”, afirma. “Aquesta empresa fa temes de centre d’atenció telefònica, d’estudi de seguiment i no de publicitat en xarxes”, puntualitza.

Lanuza assegura que el seu cap, el consultor Aleix Sanmartín, no està en l’empresa que no ha lliurat documentació al Tribunal de Comptes, però confirma que va treballar assessorant Casado. També confirma que va comprar l’empresa Publyck Worldwide a sis dies de les eleccions i que els anteriors administradors no tenen res a veure ja amb la societat. Una actuació cridanera, si es té en compte el gran contracte que li va donar el PP de Casado, perquè s’hauria gastat més de 400.000 euros en cinc dies, si descomptem el de la votació.

Sobre la reprimenda del Tribunal de Comptes, defensa que “l’1 de setembre” enviarà el contracte i la factura a l’òrgan fiscalitzador dels partits polítics. “No sé que deu haver passar. De tots els partits per als quals treballem és l’única que no es va lliurar”, afig, i ho atribueix a “un error administratiu”.