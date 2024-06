El PP va retirar de la web de contractació, al cap de poc de publicar-lo, el megacontracte de 293 milions del clavegueram de València

La junta de govern local va aprovar divendres passat, 31 de maig, les condicions per a contractar el servei de manteniment, dragatge, neteja i conservació del sistema municipal de sanejament de València. Aquest contracte es formalitzarà per a 15 anys, amb un pressupost que pot ascendir fins a 293 milions d’euros.

El contracte adjudicat fa 17 anys a l’empresa Acciona, investigada en el marc del cas Azud, estava caducat des del 31 de desembre passat, després d’una pròrroga de dos anys aprovada per l’anterior corporació municipal formada per Compromís i el PSPV-PSOE.

La regidora socialista Elisa Valía, responsable del Cicle Integral de l’Aigua el mandat passat, va denunciar dijous que els nous plecs es van pujar a la plataforma de contractació del sector públic el 4 de juny passat i, pràcticament, 24 hores després va ser anul·lada per un error en el termini que es donava a les empreses per a presentar les seues ofertes. En concret, tal com van confirmar des de l’equip de Govern a elDiario.es, en els plecs retirats s’establia un termini de 30 dies per a presentar ofertes, tot i que el termini correcte és de 60 dies. “Si es tracta només d’aquest error, el que han de fer és esmenar-lo immediatament i tornar-lo a publicar, perquè genera discriminació entre els aspirants que van poder descarregar els plecs i estiguen preparant ja la documentació, i els que no”, va dir Valía.

Sobre aquest tema, l’Ajuntament va assegurar que la licitació es tornarà a publicar divendres i que el termini per a presentar ofertes començarà a comptar a partir d’aquest moment.

D’altra banda, l’edil socialista va recordar que l’actual empresa, Acciona, presta aquest servei per reconeixement d’obligació per haver caducat el contracte ja prorrogat el 31 de desembre passat i “aquesta situació no pot allargar-se més en el temps”. Així doncs, va plantejar “què amaga Catalá darrere d’aquesta falta d’explicacions en un contracte tan sensible com aquest, tant per la quantitat com perquè l’anterior està en la causa d’Azud que investiga els presumptes casos de corrupció del Govern de Rita Barberá i la seua família”.

Per tot això, va posar l’accent en el fet que el Grup Socialista hi estarà “molt damunt, perquè volem la licitació siga neta, amb totes les garanties per a tots els licitadors i que done lloc a un contracte que siga beneficiós per a la ciutat”. “Com que parlem del Partit Popular, ens veiem en l’obligació de fer una denúncia preventiva, perquè mai sabem què hi ha darrere d’aquestes maniobres”.

Valía va criticar que el Govern de PP i Vox ha tardat quasi un any a traure a licitació el contracte que l’anterior executiu va deixar a punt i “no ha canviat res, així que no entenem per què hi ha tardat tant de temps”.

El nou contracte preveu la introducció de sensors en la xarxa per a controlar paràmetres com ara cabals, composicions analítiques d’aigua i velocitats i perquè la informació recopilada permeta un coneixement millor de l’estat de la xarxa i la prevenció de possibles comportaments. A més inclou 61,8 milions d’euros per a executar obres de renovació d’infraestructures. Per exemple, s’haurà d’abordar la renovació de 25 quilòmetres sobre els 170 dels col·lectors més antics. Així mateix, destaca per la seua envergadura econòmica i tècnica la renovació i l’adequació de 4,5 quilòmetres del Col·lector Nord, que constitueix el 65% de la inversió total projectada per a executar per la nova contracta en matèria de renovació de la xarxa.

Relació amb el cas Azud

El macrocontracte anterior va ser adjudicat el 2007, durant el mandat de Rita Barberá, i ha ocasionat un perjudici econòmic a les arques municipals d’11,2 milions d’euros, segons un informe de l’Agència Valenciana Antifrau incorporat al sumari del cas Azud. No obstant això, els càlculs d’Antifrau podrien sumar un perjudici addicional de 2,3 milions d’euros si es tenen en compte les pròrrogues que van allargar l’adjudicació fins al 2023.

En la causa que instrueix la jutgessa Pepa Tarodo, figura com un dels principals investigats l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá. La investigació, comandada pel fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, i per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, va aflorar el pagament d’una presumpta mossegada de 2,2 milions d’euros a Corbín i al també lletrat Diego Elum, amic d’aquest últim des que tots dos militaven en l’extrema dreta.

L’UCO vincula el pagament de la comissió tan inflada als regals de luxe que va rebre en l’època l’alcaldessa Rita Barberá d’Acciona. Antifrau, en funcions d’auxili judicial a la instructora de la causa, va analitzar detalladament l’execució del contracte per part d’Acciona i va xifrar almenys en 11,2 milions el perjudici econòmic entre el 2007 i el 2012 a conseqüència de les modificacions contractuals i les certificacions sense justificació. Aquest diari va tractar de recaptar la versió de l’empresa el 15 de febrer passat, quan es va conéixer l’informe de l’agència, sense haver obtingut resposta.