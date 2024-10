Precarietat laboral i assistencial en residències privatitzades valencianes: els treballadors exigeixen que se’ls regularitze

“Els empleats quan tenen ocasió se’n van al sector públic, perquè hi ha una diferència abismal entre salaris, cosa que, al seu torn, dificulta enormement la cobertura de baixes; aquest estiu l’hem passat francament malament pel dèficit de personal”. Carla Casanova és una de les treballadores d’un centre de persones majors de València, concretament el de Velluters, que dijous es van manifestar per a denunciar la inacció del Govern valencià davant la seua precarietat laboral, amb l’empitjorament assistencial que això comporta.

Les protestes es van donar en centres de tota la Comunitat Valenciana, tal com explica Casanova, amb equiparació salarial amb els empleats públics com a principal demanda, una mesura que es va aprovar l’any 2022 per l’anterior executiu d’esquerres, però que continua sense aplicar-se en la pràctica: “Ens hem concentrat per a reclamar l’equiparació salarial firmada el novembre del 2022. Som un sector que està cansat i no pararem fins que l’Administració complisca”.

A la Comunitat Valenciana hi ha 31 centres de titularitat pública i gestió privada per a la cura de persones majors, dels quals 29 estan amb contractes vençuts, alguns dels quals més de 6 anys sense que fins a la data s’hagen publicat noves licitacions en aquests centres. Això implica que les condicions laborals dels empleats no es poden actualitzar, amb la minva econòmica que comporta.

El novembre del 2022, es va firmar el conveni col·lectiu laboral per a les empreses que tingueren adjudicada mitjançant contracte amb alguna administració pública, la gestió de residències de tercera edat, serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal, centres de dia, centres de dona 24 hores, centres d’acolliment i servei d’ajuda a domicili, de titularitat pública i gestió privada, a la Comunitat Valenciana.

En l’article 10 d’aquest conveni, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 22 de març de 2023, es parla de l’increment salarial i estableix que “les taules B seran aplicables, des de la formalització del contracte públic corresponent, per als centres i els serveis la publicació de la licitació dels quals siga posterior a la data de publicació d’aquest conveni col·lectiu o que hagen esgotat les situacions previstes en el punt 1 anterior (períodes de pròrroga)”.

Per tant, el fet que la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge continue sense convocar nous concursos públics de gestió de les residències causa un greu perjudici econòmic a tot el personal d’aquests centres, atés que impedeix que es puguen aplicar les noves taules salarials B firmades pels sindicats (CCOO i UGT) juntament amb l’Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents (Aerte) i la conselleria.

El personal afectat denuncia que en l’actualitat es mantenen desigualtats i discriminacions respecte d’altres àmbits amb les mateixes categories laborals, que genera la bretxa salarial que hi ha entre el personal de centres de gestió directa de l’Administració i el de centres de gestió integral. Aquesta diferència salarial provoca que aquests últims perden personal qualificat i, alhora, que siga molt complicada la substitució d’aquest personal amb el risc que comporta de pèrdua de qualitat d’atenció que mereixen les persones majors.

A més, les plantilles dels centres es veuen greument afectades per l’augment de l’IPC: entre el 2016 i el 2024 ha apujat un 23,8% a la Comunitat Valenciana, davant del 4,5% que s’ha produït en la pujada salarial en el mateix període d’anys. Amb això, denuncien que el sector essencial de les cures a la Comunitat Valenciana està al límit i afronta una situació crítica que afecta milers de persones majors, les seues famílies i el personal dels centres i exigeixen ser sabedors de quines actuacions es duen a terme per part de l’Administració autonòmica per al compliment del contingut del conveni.

Suport d’UGT i CCOO

UGT Serveis Públics del País Valencià ha fet costat a les concentracions convocades dijous, 24 d’octubre, per les treballadores i treballadors dels centres concertats de persones majors per a exigir l’homologació salarial acordada fa més de dos anys i la licitació dels contractes.

El sindicat, que ha participat en les protestes, recorda que aquest col·lectiu que treballa en centres concertats de titularitat pública està integrat la major part per dones, moltes de les quals amb filles i fills a càrrec seu que no solament estan sotmeses a horaris intensos, sinó que, a més, tenen les retribucions pràcticament congelades des de fa anys i molt per davall del que cobren altres empleades i empleats per la mateixa faena.

També la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO PV, ha reclamat les licitacions a les portes de més de 30 residències i centres de dia de gestions integrals, que són els de titularitat pública, però de gestió privada. Aquest sindicat ha estat al costat de les persones treballadores, la major part a dones, la iniciativa de les quals ha promogut les mobilitzacions per tota la Comunitat Valenciana.

CCOO insisteix que no hi ha cap circumstància que impedisca a la Conselleria de Serveis Socials la publicació de les licitacions. Aquesta afirma que, fins que no es publique el nou decret de tipologies, no pot tirar avant les licitacions, però pot fer-ho amb el decret anterior, ateses les modificacions que van publicar en el primer trimestre d’enguany i el conveni col·lectiu.