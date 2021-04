Preguntes i respostes sobre la primera àrea d’accés de vehicles controlada per càmeres a la ciutat de València

Compte arrere per a l’entrada en vigor de la primera àrea de prioritat residencial (APR) de València, localitzada en la zona més cèntrica i monumental, per la qual es controlarà l’accés de vehicles motoritzats en la zona perimetrada mitjançant càmeres de control de matrícules, de manera que tot el que no estiga autoritzat a circular-hi rebrà una sanció.

La Regidoria de Mobilitat que dirigeix Giuseppe Grezzi ultima dels detalls per a aprovar entre aquesta setmana i la que ve el calendari d’aplicació de la fase informativa, en què es notificarà als vehicles no registrats que han accedit a la zona controlada, però sense sanció, i de la fase operativa, en què començaran a tramitar-se les denúncies. Aquestes són algunes de les respostes als dubtes més freqüents entre la ciutadania, una informació que es pot consultar amb més detall en el web municipal.

Quin és l’origen de la implantació de la demanda veïnal?

La creació en la part nord-oest de Ciutat Vella d’una àrea de prioritat residencial és una decisió dels veïns del barri emanada dels pressupostos participatius Decidim València de l’any 2016. Després de les primeres mesures de reducció de trànsit en el centre dutes a terme des d’aquell mateix any a Ciutat Vella per mitjà de nous carrers per als vianants, zones de pas exclusivament residencial i evitant els itineraris oportunistes per l’interior de la trama històrica, els veïns van fer aquesta petició, atés que encara es produïen incompliments (càrrega i descàrrega en horaris no autoritzats, circulació i estacionament indegut). L’APR, a més, permetria modificar algun dels bucles aplicats en la zona per a impedir l’accés de vehicles de persones no residents, però que, si es desferen sense el control necessari, suposarien el retorn del trànsit, el soroll i la contaminació.

On se situen les càmeres de control?

Els dispositius estan instal·lats al carrer de la Corona des del carrer de Guillem de Castro; al carrer de Salvador Giner en l’accés des de la plaça del Portal Nou; al carrer del Salvador en la cruïlla amb el carrer de Trinitaris; en la plaça del Mercat a l’altura del carrer de Trench i a l’eixida del pàrquing del Mercat Central en el gir cap al carrer de la Boatella.

Qui pot accedir a la zona delimitada per les càmeres?

A grans trets, residents, propietaris o arrendataris d’immobles o de places de garatge, proveïdors, empreses de mudança o de vehicles de lloguer amb conductor (servei de plataformes com Uber o Cabify) poden acreditar els seus vehicles per entrar i eixir sense problemes de la zona controlada per les càmeres. En el cas dels veïns i veïnes, poden donar permisos puntuals a 10 vehicles al mes aportant a l’Ajuntament la matrícula de cadascun en un termini de 72 hores anterior o posterior a l’accés a la zona restringida per evitar així ser sancionats. Els residents majors de 70 anys i els propietaris o arrendataris d’immobles o places de garatge poden donar d’alta dos vehicles perquè puguen entrar i eixir de la zona delimitada de manera il·limitada, mentre els que tinguen família nombrosa podran fer el mateix amb un vehicle.

Com es gestiona el sistema?

A través d’Internet, cada persona o entitat autoritzada tindrà l’accés a un panell de control (que serà accessible en ordinadors i dispositius mòbils) a través del qual gestionarà les seues autoritzacions de vehicles en funció de la seua naturalesa (resident, usufructuari d’una plaça de garatge, titular d’un comerç, responsable d’una empresa de repartiment, proveïdor d’un comerç, etc.).

Quan comencen a funcionar les càmeres?

La Junta de Govern Local aprovarà el calendari el mes d’abril. Serà llavors quan es determinen de manera definitiva les dates d’inici de les fases. Durant la primera, la fase informativa, no es tramitaran sancions amb import econòmic, però es comunicaran els accessos dels vehicles no declarats/autoritzats, de manera que qui poguera estar-ho i no s’haja inscrit, puga fer-ho, o si ho ha fet, observe on pot haver-se comés una errada de registre. Els titulars de comerços o de locals situats a l’interior de la zona controlada per les càmeres, així com les associacions amb seu en el perímetre, com ara falles, altars o entitats veïnals, poden donar d’alta en el sistema dos vehicles de manera permanent. Conclosa la fase informativa, es posaria automàticament en marxa la fase operativa definitiva, en què sí que es tramitarien automàticament les sancions als que circulen per aquesta zona sense estar autoritzats, que seran de 200 euros.

Com funciona el registre?

El registre d’usuaris es va obrir el mes de febrer passat i ja no es tancarà, atés que la zona de l’APR és una zona viva en modificació constant i els nous veïns i comerços hauran de donar d’alta els seus vehicles, així com les empreses que necessiten començar a operar-hi. Les altes les pot fer l’Ajuntament d’ofici i es comunicaran a les persones les matrícules de les quals s’hagen donat d’alta en la base de dades d’accessos permesos per tindre una targeta de circulació per carrer per als vianants (targeta verda) de l’àmbit de l’APR. La resta seran a instàncies de part, per la qual cosa les persones interessades podran tramitar una declaració responsable per donar d’alta els seus vehicles (a través de seu electrònica, mitjans presencials, etc.) i passaran immediatament a formar part de la llista de matrícules amb dret a accés.

Quant de temps hi ha per a donar d’alta vehicles convidats per autoritzats?

Per a comoditat dels usuaris, no cal córrer per autoritzar un vehicle ni fer-ho prèviament, perquè s’entén que, davant una situació d’emergència, no pot estar un pensant a fer el registre prèviament per evitar una sanció. Per això hi ha un marge de 48 hores posteriors l’entrada d’un vehicle per poder autoritzar el seu pas retroactivament.