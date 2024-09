La presidenta del TSJ valencià càrrega en el seu comiat contra les “ingerències externes” i els “interessos aliens”

La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, va carregar en el seu discurs de comiat contra les “ingerències externes” i els “interessos aliens” en la judicatura valenciana. L’eixida de Pilar de la Oliva i les seues dures declaracions revelen pressions importants en els últims anys sobre la judicatura valenciana. La presidenta, que sol tindre sempre una actitud discreta i ponderada, hauria traslladat en privat a diferents institucions el seu malestar per l’activitat en els jutjats de representants polítics que abans van ser jutges, segons ha pogut saber aquest diari. Personatges que continuen manant –i molt– en la judicatura valenciana i que són filtres per a llocs importants triats pel Consell General del Poder Judicial. En aquest sentit, s’hauria mostrat farta i indignada amb aquesta situació.

Davant una àmplia delegació de representants institucionals, la presidenta del TSJCV va reivindicar dimecres la “senda” de la independència, malgrat el “cost personal important” que suposa. “A vegades fins i tot resulta incompresa per alguns que precisament haurien de tindre aquesta premissa en la seua consideració més alta per la seua pertinença a la carrera judicial”, va dir. “Però assumisc, he assumit i assumiré sempre aquest cost, perquè no hi ha un altre camí possible”, va postil·lar.

Pilar de la Oliva va expressar el seu desig que els projectes de construcció o reforma dels edificis judicials, especialment el Palau de Justícia, seu històrica del TSJCV actualment en procés de rehabilitació, acaben d’ací a poc.

“Un dels símbols d’aquesta independència”, va sostindre De la Oliva, “són les nostres seus judicials, espais públics que han de caracteritzar-se per la seua neutralitat, perquè hi exerceix un poder de l’Estat i, per aquesta mateixa raó, han de ser destinats exclusivament a la més alta responsabilitat d’impartir Justícia, sempre al servei del ciutadà, sense ingerències externes ni interessos aliens a aquesta comesa última”.

La presidenta del TSJCV, en el seu últim acte d’obertura de l’any judicial, va radiografiar l’estat dels jutjats valencians, que van registrar el primer trimestre del 2024 un augment del 20% dels assumptes ingressats en els òrgans judicials en el primer trimestre del 2024. De la Oliva, al capdavant de l’alt tribunal autonòmic des del 2010, va advertir de la crisi de confiança que pateix la justícia a Espanya. “Cada vegada hi ha més desconnexió entre els ciutadans i els tribunals i és un repte enorme recuperar aquesta confiança”, va afirmar.

També va reclamar “avaluacions contínues de qualitat” que mesuren la capacitat de donar resposta a les noves modalitats delictives, en matèria de crim organitzat o delictes informàtics.

D’altra banda, Pilar de la Oliva va destacar la necessitat que els jutjats de família i els de violència de gènere compartisquen informació per a detectar situacions de risc. “Crec en una Administració transversal en compte d’un sistema compost de parcel·les aïllades i sense comunicació entre si”, va afirmar.