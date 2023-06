El PSOE força la Comissió Europea a pronunciar-se abans del 23J sobre el veto del PP i Vox a la bandera LGTBI

La Comissió Europea (CE) haurà de pronunciar-se, abans de les pròximes eleccions generals del 23J, sobre la prohibició instaurada pel PP i Vox de la bandera arc de Sant Martí, símbol del moviment LGTBI, en els edificis públics del municipi valencià de Nàquera i de les concentracions contra la violència masclista.

L’europarlamentària socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha registrat una pregunta prioritària (motiu pel qual la CE té un termini d’un mes per a contestar per escrit) sobre si considera que el pacte del nou Govern municipal a Nàquera “vulnera la legislació de la Unió Europea relativa a la no- discriminació per motius d’orientació sexual, així com els principis d’igualtat i la no-discriminació consagrats en els seus tractats i en la Carta de Drets Fonamentals”.

L’eurodiputada del grup socialista europeu també pregunta a la CE si considera que la violència masclista existeix i si creu que els poders públics “tenen l’obligació de lluitar contra la violència de gènere”.

El pacte entre el partit d’extrema dreta i els populars s’ha substanciat dimarts en la signatura d’un document de 20 punts per part del que serà nou alcalde de la localitat, Iván Expósito, i el líder municipal del PP i tinent d’alcalde, Vicente Estellés.

El document, penjat en la pàgina de Facebook de la formació ultra, incloc punts com el veto a la penjada de banderes LGTBIQ+ en edificis públics i a la condemna de manera oficial a la “violència masclista”.

En concret, el punt 15 estableix la “promoció dels valors constitucionals” i en conseqüència el “compliment de la llei de banderes, no col·locant banderes LGTBI en balcons i façanes d’instal·lacions municipals”, mentre que el punt 16 diu: “Substituir les concentracions de ‘No a la violència masclista’ per ‘No a la violència’ o ‘Condemnem tota violència’”.