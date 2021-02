PSPV, Compromís i Unides Podem reclamen en el parlament valencià l’abolició de la prostitució i l’explotació sexual

Les formacions signants del Pacte del Botànic assumeixen la posició abolicionista de la prostitució i demanen al Govern que legisle en aquesta direcció. PSPV, Compromís i Unides Podem han registrat dijous una proposició no de llei que va traslladar el Front Abolicionista al parlament autonòmic per encetar una sèrie de mesures encaminades a abolir la prostitució i l’explotació sexual, que s’acarnissa especialment amb les dones. Les diputades Rosa Mustafá (PSPV), Cristina Cabedo (UnidesPodem) i Mònica Àlvaro (Compromís), responsables d’Igualtat en les seues formacions, han presentat la iniciativa que, al seu torn, insta el Govern central “a establir els mecanismes necessaris per a l’abolició de la prostitució i del tràfic de dones i menors amb finalitats d’explotació sexual, mitjançant una proposta legislativa que puga abolir la prostitució”.

La proposta advoca per treballar en dos fronts: el de la demanda de prostitució i les alternatives per a les dones prostituïdes. Així doncs, es marca “el desmantellament de la indústria d’explotació sexual i de les activitats dels proxenetes, la desactivació de la demanda de prostitució i el desenvolupament de polítiques de prevenció per a tallar-ne les causes, establint mesures que dissuadisquen la demanda” i, d’altra banda, s’enfoca en el treball de construcció d’itineraris d’inserció sociolaboral, ajudes econòmiques, acompanyament psicològic i suport en el procés. En altres paraules: construir una alternativa per a una vida al marge de l’explotació sexual.

El text insisteix en els mecanismes d’acció locals i autonòmics i proposa la provisió d’un fons per a serveis socials integrals en els àmbits social, educatiu i administratiu, “dirigits a qualsevol dona que vulga abandonar la prostitució”. A més, inclou una de les exigències del Front Abolicionista: “Crear una Xarxa de Serveis d’Atenció a les víctimes d’explotació sexual en tot el territori, que incloga serveis d’atenció integral, així com d’acolliment i recuperació”. Per desactivar la demanda, plantegen campanyes de sensibilització i per “modificar la percepció social de l’ús de les dones com a mercaderia sexual, generar un canvi d’actitud en la ciutadania i aconseguir el rebuig social generalitzat cap al comerç sexual com una vulneració dels drets fonamentals de les dones en situació de prostitució”.

Els mecanismes per a erradicar l’explotació sexual de les dones són una qüestió que s’aborda de diferents maneres en el moviment feminista. Aquestes discrepàncies parteixen de considerar si hi ha una prostitució voluntària o no –és a dir, si es dona aquesta elecció de manera lliure o és condicionada per una situació de vulnerabilitat– i, si n’hi ha, sí que s’ha de separar del tràfic i l’explotació sexual. També hi ha diferents plantejaments i maneres de combatre-la, des de prohibir-la, perseguir el proxeneta i el consumidor de prostitució o regular-la com a primer pas per a ajudar a l’emancipació de les dones i erradicar la violència sexual.

El Front Abolicionista, com indica el nom, treballa per l’abolició de la prostitució i la integració sociolaboral de les dones prostituïdes, una postura en què coincideixen, per exemple, representants socialistes com la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. La responsable de Justícia i fiscal manifestava en una entrevista en À Punt Mèdia que l’Administració “no està empenyent prou per a erradicar aquesta forma de violència contra les dones” i reclamava una llei integral estatal contra el tràfic, que incorpore la persecució a proxenetes, sancione a qui “abusa d’aquesta situació” d’una dona vulnerable o dels negocis que se’n deriven, com el lloguer d’habitacions. La Conselleria d’Igualtat, que dirigeix Mónica Oltra, treballa amb els departaments implicats en el Pacte valencià contra la violència masclista en una estratègia contra les violències sexuals, que abordarà aquesta qüestió.