El PSPV confia que els plans de transició energètica de la Unió Europea acceleren la recuperació valenciana

Els socialistes valencians veuen amb optimisme l’entrada de l’any per a l’economia valenciana gràcies al paquet de mesures impulsades per la Comissió Europea. L’eurodiputada del PSPV, Inmaculada Rodríguez Piñero, ha traslladat dilluns els acords de la Unió Europea per a una nova regulació d’ajudes d’estat de què es beneficiaran els projectes valencians per a la transició energètica.

En concret, la representant socialista creu que les mesures de Brussel·les impulsaran l’aliança valenciana de l’hidrogen, la del vehicle elèctric o la rehabilitació d’edificis, tres projectes estratègics que la Generalitat Valenciana va presentar al Govern d’Espanya en el marc del pla de recuperació. El 23 de desembre passat la Comissió va aprovar una normativa sobre les ajudes per les quals els Estats membres “podran rebre fons públics encaminats a millorar la protecció del medi ambient i el sector de l’energia”, assegura l’eurodiputada.

Piñero considera que el sector ceràmic, un dels que més dificultats troba per afrontar la seua descarbonització, es veurà beneficiat dels canvis en la norma. “És un pas clau també per a la indústria ceràmica, perquè permetrà que es puguen reduir els gravàmens sobre l’electricitat per a les indústries intensives en energia”, ha subratllat, al mateix temps que ha remarcat que la burocràcia “no pot ser un coll de botella per al desenvolupament dels projectes empresarials”, afirma l’europarlamentària, que creu que el 2022 serà “decisiu” per a la recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana.

Respecte al sector citrícola, que es topa amb la competència deslleial de països extracomunitaris, la Generalitat Valenciana negocia amb Brussel·les establir normes de reciprocitat en la revisió dels tractats. Piñero ha subratllat la línia de treball “juntament amb el Govern d’Espanya i la Generalitat per a aconseguir modificar les normes de controls fitosanitaris perquè puga exigir-se el tractament en fred a les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica”. En aquest sentit, ha instat el sector a augmentar la promoció en l’exterior. “A Brussel·les no veig cartells que estimulen la compra de taronges valencianes, mentre que sí que en veig de les sud-africanes. El sector ha de fer una inversió en promoció perquè els consumidors vegen que amb la taronja valenciana compren un producte de qualitat”, ha defensat.

“També serà un any important per al nostre sector exterior, perquè entraran en vigor noves regulacions en matèria de defensa comercial per a aconseguir unes regles del joc més equitatives i la reciprocitat necessària amb els nostres socis comercials”, ha incidit.