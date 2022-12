À Punt enceta el procés per a elegir director general amb Alfred Costa com a candidat a la reelecció

La televisió pública valenciana, À Punt Mèdia, inicia el seu procés de renovació dels òrgans de direcció. Divendres la cadena pública tancava el termini per a presentar les candidatures a la direcció general, que hauran de ser avaluades pel CONSELL RECTOR de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i, tot seguit, la proposta que considere idònia una majoria de tres cinquens haurà de ser aprovada per les Corts Valencianes.

La llei d’À Punt marca que la direcció general serà renovada cada tres anys, data que es compleix el març vinent, quan va prendre les regnes de la televisió el que era llavors cap de servei, el periodista Alfred Costa. Segons han confirmat des del seu entorn, el responsable optarà a la reelecció per seguir amb el seu projecte audiovisual, un pas que es donava per fet en la cadena pública. Amb ell s’esperen altres candidats, que es podran saber a partir de la setmana vinent, atés que alguns poden fer arribar la seua proposta per correu postal; entre ells ha confirmat que optarà, de nou, el periodista Pere Valenciano i el periodista Santiago Calaforra.

La persona que dirigisca la televisió i la ràdio pública valenciana haurà d’acreditar experiència en el sector audiovisual, conéixer les dues llengües oficials i el context sociocultural de la Comunitat Valenciana. Aquests dos requisits hauran de ser demostrats en la fase d’entrevista amb el consell rector, sense que calga acreditar-ho amb un títol o certificat de competència. El coneixement del valencià es ponderarà amb un màxim d’1,5 punts sobre 10, com a part de l’avaluació del currículum de l’aspirant, una de les fases ateses per la comissió avaluadora, prèvia a la valoració del consell rector.

La renovació de la direcció general, que previsiblement s’estendrà fins al venciment del mandat de Costa a la primavera, coincideix amb els canvis en el consell rector i la presidència de la Corporació. Les Corts Valencianes tenen damunt la taula la proposta del consell audiovisual per a renovar dos membres i els grups parlamentaris han de triar-ne dos més. Juntament amb ells, el consell audiovisual avalua als candidats a presidir l’òrgan administratiu de la radiotelevisió pública, lloc a què s’han presentat quatre periodistes.

No ho farà la presidenta en funcions, Mar Iglesias, que després de dos anys assumint la direcció de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, tornarà a la docència i a la investigació en la Universitat d’Alacant. Iglesias forma part del consell rector per la quota del consell audiovisual, per la qual cosa podria deixar la presidència –que exerceix en funcions arran de la dimissió d’Enrique Soriano– abans que es triara un nou dirigent. Aquesta tesi no és la preferida dels grups parlamentaris, encarregats d’aprovar el nomenament, partidaris de triar els integrants de tots els organismes que depenen de les Corts en un mateix paquet negociador.

Divendres el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar el nomenament de Sonia Galdón, fins a la data directora de l’Institut d’Investigació de La Fe, com a directora d’Administració de la CVMC. Galdón va ser contractada el 21 de novembre en un segon procés selectiu, després que el juliol passat la comissió avaluadora excloguera els set candidats per no complir els requisits i que l’organisme públic eliminara la necessitat de demostrar la competència lingüística en valencià.