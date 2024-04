Qui s’ocupa del càncer dels sensellar?

El càncer és una de les principals causes de mort a Europa en la població general i també en la població dels sensellar. En aquest grup, a més, la mortalitat es duplica. Això es deu, entre altres factors, a les barreres importants que pateixen aquestes persones quan intenten accedir als sistemes d’atenció sanitària i a diferents comportaments de risc, com el consum de tabac.

Reduir aquestes xifres de mortalitat i oferir una atenció més bona als sensellar, facilitant el seu accés al sistema sanitari, és el que persegueix Cancerless, un projecte europeu d’investigació entre els socis del qual està la Universitat Politècnica de València (UPV), a través del grup BDSLab de l’Institut Ítaca.

“L’objectiu de tots els socis del projecte és contribuir a previndre el càncer i permetre el diagnòstic precoç en la població sense llar, així com a superar les desigualtats sanitàries”, destaca María José Cardona, investigadora del BDSLab-Ítaca de la Politècnica de València.

Per a aconseguir-ho, el projecte treballa en el desenvolupament d’una metodologia innovadora, el Health Navigator Model. “És com un ‘germà major’ que està al servei del pacient. Es tracta d’un model basat en proves que facilita l’empoderament del pacient a través de l’educació sanitària i el suport social, i que ajuda a promoure l’accés oportú als serveis de prevenció primària i secundària”, expliquen els socis del projecte.

Quatre estudis pilot i microsimulacions

En el marc d’aquest projecte, s’han desenvolupat quatre estudis pilot, en diferents ciutats –Madrid, Londres, Viena i la regió grega de l’Àtica–, amb la recopilació de dades, a partir d’un qüestionari extens –sempre anonimitzat– a sensellar. Aquest qüestionari incloïa preguntes tant de caràcter sociodemogràfic com mèdic i també sobre comportaments de risc –per exemple, nivell de consum de tabac, alcohol o substàncies psicoactives, pràctica esportiva, entre moltes altres. I es completava amb una valoració sobre el suport rebut pel ‘germà major’ ideat dins del projecte.

I és en el processament de tota aquesta informació en què treballa l’equip d’investigadors i investigadores de la UPV involucrades en el projecte. “La informació que fins ara hi havia sobre sensellar és bàsicament qualitativa. Aquest projecte ha permés generar una base de dades de gran valor, que permet dur a terme una anàlisi estadística d’enorme valor sobre aquesta població. I no sols això, perquè amb aquesta informació podem generar microsimulacions en diferents models de pacients per a veure els efectes de la intervenció d’aquests ‘germans majors’, afig Vicent Blanes, investigador del BDSlab-Ítaca de la Politècnica.

Així doncs, des d’aquest departament el que fan és generar pacients sintètics a la carta i, a través d’aquestes microsimulacions estadístiques, comprovar els resultats d’una intervenció o l’altra. I també comparar-les amb altres persones/models virtuals de diferents característiques. “Amb tot això, podem preveure la utilitat o no de les polítiques públiques en pro d’aquesta millor atenció i diagnòstic als sensellar”, conclou Vicent Blanes.

Factors de risc, suport social i formació

En el marc d’aquest projecte, un estudi ha constatat més prevalença de diversos factors de risc associats al càncer entre els sensellar, el més comú el consum de tabac, que oscil·la entre el 26% i el 73%.

Els resultats mostren la importància de les intervencions per a facilitar els serveis de prevenció del càncer a través del suport social, així com de la formació del personal sanitari en la creació d’entorns de suport i confiança que augmenten la probabilitat de la continuïtat de l’atenció entre els sensellar.

El projecte va ser destacat per l’Agència Executiva Europea en els àmbits de la Salut i Digital com un dels més rellevants en el marc del Dia Mundial del Càncer, celebrat el 4 de febrer passat. Finançat pel programa Horizon 2020 de la UE, Cancerless està coordinat per la Universitat Mèdica de Viena i hi participen un total d’onze socis. El projecte conclourà el mes vinent de maig.