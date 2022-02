Radiografia de la Línia 10 de Metrovalència: 7 tramvies, 168 càmeres de seguretat, 54 validadores i 90 empleats en servei des d’abril

La nova Línia 10 de Metrovalència es posarà en marxa si no sorgeixen contratemps el mes vinent d’abril. Per aquest motiu, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) treballa contrarellotge per ultimar tots els detalls de la línia que unirà Russafa amb Natzaret.

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant així de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalència. El traçat té un itinerari de 5,3 quilòmetres amb 8 parades, tres de les quals són subterrànies, en concret, Alacant, Russafa i Amado Granell-Montolivet; i cinc en superfície: Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències-Justícia, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret. La inversió total és de 50 milions d’euros (cofinançats amb la Unió Europea).

Fonts de l’empresa dependent de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Arcadi España han informat a elDiario.es que el material mòbil que donarà servei a la nova connexió estarà compost per set unitats de tramvia Bombardier, de la sèrie 4200, de pis baix que disposen de rampes manuals automàtiques en totes les portes dobles per facilitar l’accés a la unitat des de l’andana a les persones de mobilitat reduïda en cadires de rodes. La capacitat és de 275 persones per comboi.

Quatre d’aquests vehicles s’incorporaran del parc mòbil de València i tres del d’Alacant, ja que les necessitats de material en el TRAM d’Alacant estan cobertes amb la incorporació l’any passat dels trens duals que presten servei en les línies 1 i 3.

Amb aquesta dotació de material mòbil està previst comptar amb cinc tramvies en circulació, un en reserva i un altre en manteniment. Aquesta previsió de servei permetrà oferir una freqüència de pas molt similar a les de la resta de les línies tramviàries ja en funcionament, és a dir, entre 5 i 10 minuts en hores punta i entre 15 i 20 minuts, segons el tram, l’horari i el dia.

Càmeres de seguretat

FGV instal·larà un total de 168 càmeres de videovigilància, tant en el tram subterrani com en el de superfície, a més del canó per als vianants que unirà les estacions d’Alacant i Bailén i en el depòsit provisional per al material mòbil que s’ha construït a Natzaret.

D’aquesta manera, en el tram subterrani, l’estació d’Alacant disposarà de 39 cambres, la de Russafa 23 i la d’Amado Granell/Montolivet 50, a més de les 14 càmeres situades en els túnels. En el tram en superfície, les parades de Quatre Carreres, Ciutat Arts i Ciències/Justícia, Oceanogràfic i Moreres tindran sis càmeres cadascuna, a raó de tres videovigilàncies per andana, i la de Natzaret tres cambres, perquè només té una andana per tal com és final de trajecte.

D’altra banda, el canó per als vianants que unirà l’L10 i l’L7 de Metrovalència disposarà de 7 cambres per a controlar aquest recorregut entre les estacions d’Alacant i Bailén, i el depòsit provisional de Natzaret tindrà 8 càmeres de videovigilància.

Intèrfons

Pel que fa als intèrfons, dispositius a través dels quals les persones usuàries poden posar-se en contacte amb els agents del Lloc de Comandament per entaular una conversa i poder demanar informació i ajuda prement el botó de l’intercomunicador, s’instal·laran un total de 53 en vestíbuls, andanes i ascensors, desglossats en 36 en les tres estacions subterrànies, 16 en les parades de superfície i 1 a l’ascensor del canó per als vianants que unirà les estacions d’Alacant i Bailén.

Hi haurà tres tipus d’intèrfons (d’ascensors, de càmera i pantalla i només d’àudio), i tots inclouran un bucle inductiu que té la funció de transformar els senyals d’àudio en un camp magnètic capaç de ser captat pels audiòfons. Els intercomunicadors estaran instal·lats a una alçària accessible per a qualsevol mena de persona usuària.

Com a novetat, s’instal·laran intèrfons amb càmera i pantalla al costat de les expenedores i en les àrees de rescat assistit que permeten la visió amb l’interlocutor. Aquesta funció, a més de millorar la intercomunicació entre l’usuari i el servei d’atenció al client, permetrà l’ús de llenguatge de signes per a comunicar-se amb persones amb discapacitat auditiva o dificultat en la parla que ho necessiten.

Passos de validació

Finalment, quant a les línies de validació subterrànies, FGV instal·larà 29 passos en el tram subterrani, 10 dels quals per a persones de mobilitat reduïda (PMR), desglossats en els 11 de l’estació d’Alacant, 6 a Russafa i 12 en Amado Granell/Montolivet.

En superfície, les validadores dels títols de transport seran 25, sis en les parades de Ciutat Arts i Ciències/Justícia, Oceanogràfic i Moreres; quatre en Quatre Carreres; i tres a Natzaret, totes repartides per les andanes respectives.

Elements d’informació

La Generalitat instal·larà 719 elements informatius en la Línia 10 en una completa varietat de suports que comprendrà plànols, cartells, avisos, horaris, tarifes, pictogrames, logotips i altres dispositius, a fi d’ajudar i facilitar a les persones usuàries en els seus desplaçaments per la nova infraestructura d’FGV. A més, les estacions i les parades de la nova línia tindran teleindicadors que oferiran informació de servei i intèrfons d’atenció a les persones usuàries.

Tots aquests punts informatius es distribuiran per les tres estacions subterrànies de la Línia 10 i en l’estació de Bailén de la Línia 7, que servirà de connexió de la futura línia amb la resta de la xarxa de Metrovalència a través d’un canó per a vianants que podrà ser utilitzat per les persones usuàries del metro i pels ciutadans i ciutadanes en general.

Entre els diferents elements informatius, destaquen els 71 plànols (27 de zonals, 22 de generals i 22 de barri); 121 cartells (32 d’horaris, 32 de normes, 32 de tarifes i 25 d’avisos); 96 pictogrames (12 d’accessibilitat, 30 d’ascensors, 28 de no utilitzar l’ascensor en cas d’incendi, 14 del bucle d’audiòfons a l’interior de l’ascensor i 12 de la “i” d’informació); 44 logotips de Metrovalència de diferents grandàries; 85 vitrines i 223 indicadors (25 denominacions d’interior, 54 denominacions d’exterior, 45 de direccionals, 28 termòmetres de línies, 55 eixides al carrer i 12 números de via).

Per estacions, les subterrànies engloben 440 dels 710 elements informatius totals, i les parades de superfície 242, mentre que les instal·lades a Bailén seran 24 i en el passatge per a vianants en tindrà 37.

L’estació d’Alacant serà la que més suports informatius acollirà en els seus dos vestíbuls i dues andanes, 181 elements; seguida d’Amado Granell/Montolivet, també amb dos vestíbuls i dues andanes, amb 152 i Russafa amb 107, tenint en compte que aquesta instal·lació només disposarà d’un vestíbul i dues andanes.

A més, tindrà 15 ascensors en les tres estacions subterrànies (6 Alacant; 2 Russafa; 7 Estimat Granell-Montolivet) i altres 15 escales mecàniques en aquestes instal·lacions soterrades (5 Alacant; 4 Russafa; 6 Estimat Granel-Montolivet).

S'han col·locat 8.000 metres de carril en les estacions subterrànies, atés que en la superfície ja estaven instal·lades, i 10.000 metres de catenària, subjectes en 196 pals en superfície i 220 suports en soterrat.