Ribó convida a València la nova ministra de Transports perquè conega “la deficient situació de la xarxa ferroviària”

L’alcalde, Joan Ribó, ha convidat la nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a visitar València “per conéixer sobre el terreny la deficient situació de les infraestructures ferroviàries de la nostra ciutat” i, en cas que no fora possible, mantindre una reunió per recordar-li “els greus retards patits” en el desenvolupament del túnel passant.

“La seua no realització amb urgència pot convertir la nostra ciutat en el semàfor d’Europa en l’àmbit ferroviari”, ha remarcat el primer edil, que ha assenyalat que es tracta “d’una actuació fonamental” per al Corredor Mediterrani, la finalització de les obres del Parc Central o la millora de la xarxa de Rodalia, entre altres.

En la carta que l’alcalde, Joan Ribó, ha enviat a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es transmet “la profunda preocupació” per la demora dels acords que, “en un llunyà any 2003”, es van signar entre el Ministeri de Foment, l’Ajuntament de València i la Generalitat per a la realització del túnel passant.

El primer edil ha ressaltat “les fites de gran importància per al projecte previstes per al 2021 mitjançant un conjunt d’acords amb el ministeri”.

Així doncs, durant aquest mes de juliol havia de començar l’exposició pública del projecte del canal d’accés i desenvolupar el conveni que ha de substituir el que es va subscriure el 2003, segons el protocol que el 2019 van establir les tres administracions implicades. D’altra banda, al setembre hauria d’estar acabat i presentar-se l’estudi informatiu del túnel passant, juntament amb la plataforma d’alta velocitat València-Castelló, amb les diferents alternatives per a l’execució d’aquestes infraestructures.

“València ha de resoldre el seu problema ferroviari de manera urgent”, ha manifestat el primer edil, que ha posat en relleu que “excepte València, totes les grans ciutats espanyoles disposen de túnels passants en els trams ferroviaris urbans”.

Així doncs, Madrid i Barcelona tenen tres i dos túnels respectivament i “estan en l’actualitat en processos de construcció altres infraestructures similars”, mentre que Sevilla o Saragossa, les dues amb Rodalia passants, “encapçalen àrees metropolitanes de menys volum poblacional i menys complexitat logística que la valenciana”. “Cap d’aquestes reprodueix una situació assimilable a la que ha de resoldre’s amb urgència a València”, ha insistit Ribó.

La infraestructura ferroviària que travessarà València de nord a sud és “una actuació fonamental”, perquè permetrà que “l’actual Estació del Nord deixe de ser un atzucac, es podran acabar les obres del Parc Central” i “per a la posada al dia del Corredor Mediterrani”.

L’alcalde ha destacat que “la seua no realització amb urgència pot convertir la nostra ciutat en el semàfor d’Europa en l’àmbit ferroviari pel col·lapse imminent de l’actual línia fèrria entre el nord i el sud de la nostra ciutat”. A més, la configuració ferroviària actual suposa “una ferida en forma de platja de vies que divideix la ciutat, un buit enorme” que impedeix millorar la qualitat urbana. També condiciona “la mobilitat de tota l’àrea metropolitana”, tal com reflecteixen les dades sobre utilització de la xarxa de Rodalia, que “en els últims deu anys previs a la pandèmia, del 2009 al 2019, ha perdut el 40% dels viatgers”.