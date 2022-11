Ribó i el Ministeri de Transports busquen solucions a la gestió de la Marina de València

L’Ajuntament de València vol la unitat de gestió de la Marina de València amb l’objectiu de donar coherència i garantir la seguretat per als treballadors i les empreses concessionàries establides en aquest espai urbà.

Així ho ha subratllat l’alcalde de València, Joan Ribó, durant la reunió que ha mantingut dimecres amb la secretària d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, en la seu del Ministeri, i en què ha defensat que siga l’Ajuntament mateix l’entitat que assumisca aquesta gestió per mitjà d’una nova entitat pública.

“Considerem imprescindible la unitat en la gestió d’aquest àmbit de la ciutat”, ha subratllat l’alcalde, que ha llançat un missatge de tranquil·litat i de confiança dirigit a totes les instàncies empresarials, així com als treballadors i treballadores que operen en aquest àmbit, perquè sàpien que l’Ajuntament està treballant perquè l’activitat continue de manera normalitzada “i amb l’objectiu de consolidar la Marina com un pol d’innovació, d’impuls econòmic, de creativitat i d’innovació”, tal com ha afirmat al final de la trobada, en què també ha pres part el president de Ports de l’Estat, Álvaro Rodríguez Dapena.

Quan va començar el procés de dissolució del Consorci València 2007, l’alcalde Ribó ja va expressar la necessitat de donar continuïtat a l’activitat a la Marina, especialment pensant en “la situació del personal treballador, en l’acompliment de les empreses que operen en aquest espai i en els milions de visitants que hi acudeixen cada any”; i va subratllar la voluntat decidida de l’Ajuntament d’impulsar i defensar aquesta funció per a la Marina.

De fet, dilluns que ve, l’alcalde de València i la secretària d’Estat de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, tornaran a trobar-se en una reunió telemàtica que servirà per a continuar treballant per definir de manera coordinada aquesta eina de gestió, les competències i el funcionament, amb vista a garantir el futur i l’estabilitat d’aquest espai de la ciutat.

Activitat nàutica popular i accessible

D’altra banda, durant la trobada s’ha tractat també de l’activitat de caràcter específicament nàutic que acull la Marina, és a dir, tot el que fa referència als esports de mar, la gestió dels amarraments, etc. Tal com ha explicat Joan Ribó, s’ha acordat que els plecs de condicions per a l’acompliment d’aquestes activitats s’elaboraran de manera coordinada entre l’Ajuntament i Ports de l’Estat.

En aquest sentit, Ribó ha subratllat la postura del govern municipal, “sempre en defensa d’una marina de caràcter popular, accessible a tota la ciutadania; és a dir, consolidar el caràcter participatiu i ciutadà de la Marina de València, en què es potencien els esports nàutics per a totes les persones i el treball de les empreses i els treballadors de l’àmbit nàutic”.