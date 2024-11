El riu Magre castiga els habitants de la Ribera Alta: “L’aigua escasseja, la llum se’n va i hi ha gent que ho ha perdut tot”

Eren les 17.50 del dimarts 29 d’octubre quan va decidir eixir a prendre l’aire a la porta de casa. En aquest precís instant, els crits i la gent fugint de la seua zona la van alarmar. Una onada marró s’alçava a escassos metres de la seua urbanització: era el riu Magre, a punt de desbordar a l’Alcúdia.

Són declaracions de Gina Martínez, testimoniatge del municipi en què s’han registrat dues víctimes mortals de la DANA de les ja 202 persones confirmades segons el Centre de Coordinació d’Emergències. De moment, són cinc els morts a la comarca de la Ribera Alta.

El cabal del riu va començar colpejant els veïns d’Utiel, on va sobrepassar un metre i mig d’alçària i va arrasar tot el que es trobava al seu pas. A la Ribera Alta va començar a inundar les zones per les quals transita de manera habitual fins a desembocar en el Xúquer, prop d’Algemesí.

630,6 litres per metre quadrat va ser la xifra que es va registrar en l’observatori de Torís-Canyapar (la Ribera Alta) en menys de 24 hores, segons va informar en X l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Una dada històrica en aquest últim segle, que va arribar a superar els 520 litres per metre quadrat a Tavernes de la Valldigna l’11 de setembre de 1996, en una de les gotes fredes que van sacsejar el territori valencià.

“Hem perdut tota la planta baixa. Era on vivia el meu avi. No queda ni el sofà, ni la nevera, ni el rentavaixella. Vam viure hores horribles i se n’anava la llum. L’endemà al matí, vam poder traure els trastos fora”, manifesta.

La solidaritat dels voluntaris i l’ajuda generalitzada entre els veïns traça escenaris d’esperança i retorn a la “normalitat” després d’una de les pluges torrencials més grans del segle. Pales, mànegues i graneres ocupen les avingudes sense parar.

En algunes zones del municipi, les aixetes continuen sense oferir una gota d’aigua, mentre es veuen submergits en la desesperació, perquè tampoc poden proveir-se’n en els mateixos supermercats: “Ara mateix solament està obert Mercadona, i no queden botelles. Un amic me n’ha portat un litre, perquè no en tenim a casa. Tampoc disposem d’informació del que passarà els pròxims dies”.

Des del compte de l’Ajuntament han informat que tan sols arriba “el 40% de l’aigua disponible en el depòsit” perquè la canonada principal que travessa la muntanya presenta “algunes fugides”.

“Les pèrdues materials les recuperarem, però les mortals són el pitjor que ens pot passar. Vull enviar tota la meua estima a les persones que han perdut algú”, manifesta.

Algemesí, una de les zones de la comarca amb més morts

“A les 15.00 vaig eixir de la faena a València, vaig arribar a casa i vaig anar al riu a gravar-lo. Quan vaig tornar, es va començar a desbordar. Cap a les 18.40 ja hi havia aigua al meu carrer, i cap a les deu de la nit vam experimentar talls de llum. Hem perdut tot el que teníem en el garatge: estufes, ventiladors i fins i tot el cotxe. Ma tia, que vivia en un baix, no pot recuperar res. Estem treballant més de dos dies intentant llevar el fang de sa casa, però és molt complicat”.

Així és com ens ho explica un testimoniatge d’Algemesí que prefereix no revelar el seu nom. La imatge dantesca del flux d’aigua, que pujava amb intensitat per tots els carrerons de la ciutat, li va impedir descansar durant les primeres hores de la catàstrofe: “Tenia por, perquè no parava de sentir soroll. Vam intentar dormir, però ens alçàvem a aguaitar a veure com estava l’exterior”.

A les set de la matinada de l’endemà, van decidir eixir a comprovar l’estat de les persones més pròximes. En declaracions de l’afectat, l’UME, els cossos de bombers i policies, i Protecció Civil estan treballant amb la retirada d’aigua, netejant les zones o assistint en els centres on arriben desenes de donatius.

Una empresa local ha col·laborat en la retirada de cotxes del seu carrer que impedien qualsevol mena de circulació: “Hi havia una barricada i amb la maquinària que tenien han pogut moure’ls”.

Cap part ha quedat exclosa de la devastació de la pluja. En tots els baixos s’ha colat l’aigua i l’opinió generalitzada dels habitants és que “està tot per a tirar”, segons ens confirma aquesta font.

Durant la jornada de dijous, diversos accessos tornaven a estar disponibles i la comunicació es recuperava gradualment després d’estar més de 48 hores sense xarxa elèctrica, no obstant això, hi ha ciutadans que continuen sense tindre subministrament en les seues pròpies llars: “Un veí em deixa usar el seu wifi, i ma tia no té ni llum ni aigua. No pot ni quedar-se a sa casa per com està de destrossada”.

L’ONG Algemesí Solidari comparteix els punts de lliurament i recollida de necessitats bàsiques i ha habilitat un compte bancari per a destinar els donatius a la gent que ho necessite més. Al seu torn, l’Ajuntament d’Algemesí també ha destacat que qualsevol tipus de donació es pot sol·licitar en el Casal de Festes, del carrer Nou del Convent, 82 o en el Centre Polivalent, en el carrer dels Serrans.

Fins al moment, s’han comptabilitzat set víctimes en aquesta localitat, tres de les quals localitzades en un dels aparcaments subterranis, segons han avançat i ha confirmat À Punt.

“Vam haver d’eixir a escoltar la ràdio en el cotxe, perquè no sabíem res de l’exterior”

“Hi ha veïns que ho han perdut tot, els comerços estan totalment inservibles i les carreteres s’han després. El pati es va començar a inundar i vam haver de moure els mobles, comprar rajoles i ciment per a evitar que n’hi entrara més. El pont que connecta amb Llombai o Alfarb estava cobert d’aigua. Vam haver de desplaçar-nos cap a Carlet per a comprar. Mon pare va estar dues hores fent cua per a aconseguir només ous i llet”.

Són declaracions de Vicent Sabater, habitant de Catadau, un dels tres municipis del Marquesat, i de les zones més devastades de la Ribera Alta. Incomunicat, va haver d’eixir al cotxe per a posar la ràdio. En aquest instant, va saber què passava a l’exterior. “Catadau va patir perquè desguassem tant la nostra aigua com la de Llombai, i es va acumular tot”, subratlla.

Carrers plens de pedres obstaculitzaven el pas, els supermercats inundats i els talls de llum, que agreujaven la situació, s’interposaven en un escenari d’incertesa. Entre tots, van haver d’eixir fora de casa a obrir les clavegueres perquè drenara l’aigua.

“Era molt angoixant no poder comunicar als teus éssers estimats que estaves bé i que hi havia persones que necessitaven ajuda. L’endemà de les pluges, vam veure línies d’alta tensió despreses i un pont destrossat a Carlet. Hem passat els dies netejant i encara en queden uns quants més”, descriu l’afectat a aquest mitjà.

Van passar dos dies sense que els seus coneguts tingueren rastre d’ell i de la seua família, fins que va poder desplaçar-se a Alginet, a cals seus avis, que tenien connexió i aigua potable.

El metre i mig d’aigua ha acabat destruint locals com ara botigues de roba, una perruqueria i fins i tot un centre de fisioteràpia “que va obrir fa un mes”. “En la mesura del possible, nosaltres hem tingut sort. Durant la vesprada de dijous vam poder recuperar la llum i Internet. S’ha celebrat amb el clam dels veïns al carrer”, ens trasllada Sabater.

Des dels missatges d’àudio que ens envia, es pot percebre la sensació d’indignació davant un desastre “mal gestionat”: “Ens va arribar l’alerta en dos mòbils comptats cap a les 20.00 de la vesprada. És preocupant que un president es contradiga i envie un missatge quan la gent ja es moria. Pense que s’ha fet tard i improvisat i, quan passe tot, s’exigiran responsabilitats. Hem tirat avant gràcies a la gent del poble i els ajuntaments”.

Iberdrola ha pogut restablir el 85% del subministrament elèctric, cosa que suposa uns 132.000 afectats de la província de València, i ha deixat encara 23.000 usuaris sense aquest recurs. Els equips de la distribuïdora continuen esmenant errors en les instal·lacions a què es puga accedir i expliquen que tenen 80 grups electrògens que estan connectant-se en llocs “en què tècnicament va sent possible”.

Catadau és una de les zones on s’han localitzat 21 suports caiguts i 7 seriosament danyats, segons informen des de la Red Eléctrica Española. Expliquen que estan desplegant-se solucions d’emergència per a enrobustir la xarxa i afermar la seguretat de camins, accessos i altres infraestructures, però que, ara com ara, la situació del terreny impedeix el pas de maquinària pesant, necessària per a la reparació.

Telèfons habilitats per a coordinar l’ajuda

Des de la Generalitat Valenciana, s’han activat diferents números de telèfon per a agilitzar la coordinació entre les diferents comarques i els voluntaris que s’acosten a les zones a peu o amb cotxe. Per a Utiel, el contacte és el 659289726; l’Horta Sud: 682177249; la Ribera: 619975059; la Foia de Bunyol: 690027099; i Castelló: 679161664. També s’ha creat una web amb la finalitat de “proposar propostes o aportacions dels particulars”.