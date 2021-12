Rosa Pérez Garijo obté el 65% de suports per a continuar al capdavant d’Esquerra Unida del País Valencià

La candidatura de Rosa Pérez Garijo obté el 65% dels suports per a tornar a liderar Esquerra Unida del País Valencià (EUPV). El diumenge el partit va abordar la renovació del Consell Polític Nacional, òrgan de direcció del partit, que compta amb el suport de dos terços de la militància. L’informe de gestió de l’equip de la consellera de Memòria Democràtica també va obtindre un 75% dels suports en l’última reunió abans de l’Assemblea de la formació.

La coordinadora d’EUPV s’ha mostrat “molt agraïda pel suport que la militància ha donat a la llista que encapçalava, la llista de la direcció actual”, i ha remarcat que dos terços dels votants l’hagen secundada. El suport a l’informe de gestió “marca clarament que la militància està contenta amb la faena que aquesta direcció està fent”. Garijo assenyala que aquests resultats “encoratgen a continuar enfortint l’organització com una eina fonamental per a la ciutadania, per a fer un món més just, un país més just i igualitari”.

Dissabte que ve, 18 de desembre, la formació d’esquerres celebra a Alacant la seua 13a Assemblea, en què es debatran els documents polítics i organitzatius. La candidatura de Pérez Garijo presenta el projecte “Horitzó republicà”, que aspira que el partit “continue sent un instrument útil per a la millora de la qualitat de vida de les persones”.

La coordinadora defineix la seua candidatura com a “plural i oberta, formada per homes i dones valents de tot el País Valencià que demostren dia a dia la seua capacitat per a estar al carrer, al costat dels moviments socials i en les institucions, per a portar avant polítiques públiques que sempre s’havia dit que no eren possibles, però que demostren que es tracta només d’una qüestió de voluntat”.