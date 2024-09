Russafa Escènica omple els comerços del barri amb propostes culturals emergents

El certamen Russafa Escènica-Festival de Tardor arriba en aquesta XIV edició per marcar un “abans i un després” al festival amb 20 propostes escèniques que es representaran en “espais icònics” com perruqueries, cafès i floristeries del barri per a donar a conèixer actors emergents i reivindicar que els professionals del sector necessiten “estabilitat econòmica”.

Així s'ha anunciat en l'acte de presentació celebrat aquest dimarts en Ribes Espai Cultural i en què han participat el director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López-Jamar Caballero; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Francisco Teruel; la diputada de Joventut i Teatres, Rocío Gil; el regidor de Cultura a l'Ajuntament de València, José Luis Moreno, i el director artístic de Russafa Escènica, Jerónimo Cornelles.

La programació d'aquest any s'engloba amb el lema de 'Fins aquí arribarà la mar' i es desenvoluparà del 19 al 29 de setembre. “El lema significa un punt d'inflexió, pretén que aquesta edició siga un abans i un després perquè es necessita en les arts escèniques”, ha exposat Cornelles, en al·lusió a la precarietat del sector, en què “el voluntariat” de ser actor o actriu “no és el mateix quan tens 34 anys que 48 anys perquè el lloguer està molt car”. “És un lema que és molt ampli i cada artista té la possibilitat de treballar les peces a partir d'aquest concepte que és molt ambigu, volem que siga molt poètic i que puga parlar de moltes coses”, ha continuat.

López-Jamar ha indicat que és “un esdeveniment fonamental” en l'escena valenciana que “s'ha consolidat gràcies a l'esforç, el talent que participa i el treball continuat que es realitza durant tot el temps”. Per la seua banda, Teruel ha assegurat que és un projecte de “garantia, èxit i qualitat”. “La Diputació continuarà recolzant la cultura, l'acostarà als pobles i farà que més projectes com aquest vegen la llum”, ha continuat.

Gil ha recalcat que des de la institució provincial han pretès “consolidar les entitats i associacions en l'àmbit de les arts escèniques, duplicar les eixides i fomentar tots aquells festivals o projectes que es desenvolupen a València i donar suport a tots aquells artistes emergents i produccions que es puguen fer des de l'Escalante”. “Per tot això, hem volgut participar a Russafa Escènica”, ha sostingut.

En aquesta línia, Moreno ha matisat que “tot i que el festival es faça al barri de Russafa, realment s'ha consolidat com un projecte de ciutat”. “La pretensió de l'Ajuntament és fer costat amb els seus espais perquè vaja més enllà”, ha assenyalat.

Cornelles ha lamentat “la ruptura de la col·laboració amb el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) i la Direcció General de Cultura i Patrimoni”. “Després de 14 anys seguim resistint, aquí estem i gràcies per permetre'ns ser-hi”, ha agraït.

En aquest sentit, ha criticat que a cada edició que se celebra “sol ser una incògnita si rebran ajuda institucional”. “Des del festival volem reivindicar que els professionals del sector necessiten estabilitat”, ha argumentat.

Per això, ha demanat als actors polítics que han estat presents que “s'estudie la possibilitat de tenir una col·laboració millor per a tots”. Alhora, ha sol·licitat al públic que “aconseguisquen les entrades, que costen quatre euros, encara que moltes propostes seran gratuïtes perquè són temps difícils i no totes les famílies tenen recursos”.

Davant d'aquestes peticions, el director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha posat èmfasi en què “tot i que les ajudes no estiguen resoltes són conscients de la feina que hi ha al darrere”. “La intenció de l'IVC és seguir donant suport de la manera com es puga i esperem ser aquí l'any que ve”, ha insistit.

Així doncs, els 'Bosques' podran veure's en teatres públics com, per exemple La Rambleta, El Musical o La Mutant, però també en sales privades com Russafa o Teatre Cercle. D'altra banda, els 'Vivers' es podran gaudir a 'coworkings', floristeries i altres tipus de comerços que s'obriran per explicar les històries dels personatges. Les entrades per a tots dos tipus d'espectacles ja estan disponibles a través del web del festival.